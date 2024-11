Abdulrazak Gurnah, nobel de literatura, presenta en México la edición en español de El desertor

Lejos del halo de expectativas que por lo general se crean en torno a los Premios Nobel, como hombres sabios y portadores de grandes verdades, el escritor africano Abdulrazak Gurnah, quien fue reconocido por la Academia Sueca en 2021, se mira a sí mismo solamente como “un ciudadano y observador del mundo”, que ha destacado por escribir en sus historias los resultados del colonialismo en nuestra época, entre ellos la discriminación, el despojo de identidad y la migración.

El autor, de origen tanzano radicado en Reino Unido desde su adolescencia, está de visita en México para promocionar sus obras, entre ellas la edición en español de su novela “El desertor”, uno de sus libros más aclamados, publicado en 2005.

En ella relata el amor prohibido entre “Martin Pearce”, un soldado inglés que en 1899 llega a las costas del este de África y “Rehana” una habitante que cuida de él. Un amor de consecuencias trágicas, que resuena en el siglo XX cuando varios pueblos africanos se encontraban en la transición hacia su independencia.

Gossip Trino, el monero multitasking, recopila en un libro sus crónicas marcianas

“Lo que me interesaba era por qué estas relaciones entre las figuras colonialistas y las mujeres nativas locales no son escritas ni nadie habla de ellas. En vez de imaginar solo cómo una relación así pudo haber sucedido, decidí que fuera sobre las consecuencias, porque esta situación debió haber sido vergonzosa desde el punto de vista de los oficiales, y también de la gente local”, explicó el escritor en conferencia de prensa.

Hablar de “Aquel entonces”

A pesar de que han pasado casi 20 años de la publicación de este libro, considerado una obra maestra, el autor hizo énfasis en la vigencia de lo se cuenta en él, ya que “una novela no tiene que hablar siempre del ahora, puede hablar de un ‘en aquel entonces’ que nos permite pensar sobre lo que hemos acarreado hasta ahora. Algunas veces, al entender el pasado, podemos ver más claramente cómo pinta el presente.

Puede interesarte: Vicky González debuta en la literatura con un retrato de las grandes ciudades lleno de humor

“No podemos decir que ya no hay esclavitud o que no ya no hay más problemas entre la interacción entre razas. Las cosas nos son así, las consecuencias permanecen. Hay gente que viaja de África hacia Europa o América o de donde sea, lo que les da oportunidad de tener relaciones por sobre las diferencias sociales y raciales.

“Pero es probable que no sea el caso común, independiente de donde vivas o de donde vengas, porque es un asunto de quién es diferente a uno mismo o de nosotros y lo que significa eso. Los problemas de misoginia, patriarcado o la servidumbre a un patrón continúan en un proceso de cambio”.

Una celebración a nosotros mismos

➡️ Únete al canal de El Sol de México en WhatsApp para no perderte la información más importante

Abdulrazak Gurnah estará presente en la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, donde presentará este y otros libros de su autoría. Sobre la necesidad de este tipo de espacios como foros para poder hablar temas como los que él relata, refirió que son necesarios en todos los contextos, pues se realizan “para celebrarnos a nosotros mismos”, como suelen decir en África, para compartir el conocimiento y tener empatía.

“Creo que las ferias y festivales del libro son formas de diseminar la información sobre lo que no sabemos. Los últimos días he viajado a Perú, he estado en Santiago de Chile y ahora en México y la pregunta que me hacen más es ‘¿qué sabes sobre esto o aquello?’ Y la verdad es que es muy poco. La importancia de estos eventos es para saber qué es lo que está pasando”.