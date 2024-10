Comercio continúa con bajas ventas previo a festejos por día de Halloween

Culiacán, Sin.- Ante la incidencia delictiva que aún continúa en la entidad y las bajas ventas que esta situación ha traído, comerciantes del centro de la ciudad continúan con registros de bajas ventas previo a la celebración de Halloween.

El presidente de la Unión de Locatarios del Centro de la Ciudad, Óscar Sánchez Beltrán, informó que, si bien les va, podrían llegar a un 30 por ciento de ventas, esto si se llegan a realizar festejos con la nueva modalidad de las tardeadas o en sus domicilios.

También puedes leer: Floristas del centro de Culiacán no invertirán para el próximo Día de Muertos

“No creemos que las ventas vayan más allá de un 30 por ciento y esto de alguna manera vendrá a mermar los ingresos del sector comercial, principalmente aquellos que comercializan los productos alusivos”, señaló.

Sánchez Beltrán aseguró que si bien este año no se hizo grandes inversiones para mercancía alusiva a los festejos de Halloween, si prevén perdidas significativas, ya que no hay condiciones y la población no se siente segura para salir en las noches.

Agregó que el año pasado la venta general en todo el municipio fue de 30 millones de pesos, y tuvieron que ver con productos alusivos a esta festividad, así como de belleza, ropa, accesorios y alimentos preparados.

Finalmente, destacó que para este año se espera y tiene la duda que alcancen por lo menos a los 5 millones de pesos en ventas en todo el municipio por este motivo de celebración bajo una ola de violencia e inseguridad.