Usiel Guillermo: pasión por el maquillaje y el arte de la transformación

Culiacán, Sin.- Como si Valentín Elizalde regresara a la vida; Jack Sparrow o el muñeco diabólico realmente existieran; y Frida Kahlo respirara los aires del siglo 21, se siente cada que Usiel publica sus impecables trabajos fusionando sus gustos por el maquillaje y Halloween.

Usiel Guillermo Elizalde Castro es un joven comunicólogo originario de Guamúchil que se desempeña como imagen, editor y productor de contenido en ventas de MVS Radio, en Guadalajara; además, de crear maquillajes artísticos para compartir en sus redes sociales.

También puedes leer: My Snack House: Conoce los innovadores antojos que enamoran paladares

Shrek guapo; el Sombrerero Loco; Jack Sparrow; el Guasón; Edward manos de tijera; Deadpool y Wolverine son algunos de los personajes ficticios que ha traído a la vida, al tiempo que ha logrado recrear a la perfección a populares artistas mexicanos como Wendy Guevara, Frida Kahlo y Valentín Elizalde.

Amor de madre

Usiel nació en el mes del horror, los disfraces y lo sobrenatural, lo que le generó un fuerte interés por caracterizarse cada 31 de octubre desde que tenía seis años.

“Desde chiquito me encanta Halloween, me encantan los disfraces y siempre quería disfrazarme; le robaba los maquillajes a mi mamá, me dibujaba dos colmillos en los labios, un triángulo en la frente que simule a Drácula y para mí era un vampiro”, recordó en entrevista exclusiva con El Sol de Sinaloa.

Tras arruinar los productos de su madre, ella lo llevaba al supermercado a comprar kits para maquillarse como vampiro, que incluían látex y sangre falsa. Ya con su propio equipo, practicaba distintos looks con la guía de video tutoriales en Youtube.

Foto: Cortesía / Usiel Guillermo

Su mamá siguió apoyándolo, pues al ver que el maquillaje le apasionaba tanto, empezó a comprarle distintos productos que le faltaran para mejorar, pintarse como deseara.

“Todo lo que tengo, todo lo que soy es gracias a mi mamá… es mi fan número uno, no puedo subir un tiktok sin que mi mamá lo suba en sus estados”, destacó en distintas ocasiones de la entrevista telefónica.

El proceso

Cada que Usiel comparte algo en redes sociales cautiva la atención de miles de internautas quienes están atentos a sus videos e imágenes poniéndose la piel de icónicos personalidades fantásticas o reales.

Así fue como Usiel creó su popular y aclamada sección “En piel de”, en la que se convierte en sus personajes favoritos con ayuda de sus habilidades empíricas en maquillaje, pasión por la fotografía y el modelaje.

Para transformarse, primero debe seleccionar cuidadosamente la imagen que busca recrear en su rostro, cuál considera el lienzo de su obra; busca que las facciones del personaje se asemejen a las suyas, y sea de su agrado, para conocer sus manías, gestos y ademanes.

“Junté mis gustos por la fotografía, modelaje y maquillaje y lo uní, ya hice esto que es contenido para redes”, explicó Usiel.

Su vida dio un giro de 180 grados un día de 2020 cuando Usiel se caracterizó de ‘Shrek guapo’, y difundió diversos videos en redes sociales, que se viralizaron velozmente por su parecido con el personaje de la famosa franquicia de películas animadas.

“Salí en televisión, de aquí, de Argentina, Bolivia… todo por el ‘Shrek guapo’, que me parecía mucho, decía”, rió al recordar el momento en que sus redes despegaron; fue invitado a colaborar con diversas marcas; y conoció a sus “artistas favoritos gracias a que la gente me apoyó”.

Foto: Cortesía / Usiel Guillermo

Su popularidad lo llevó a incursionar en el mundo Drag, a petición de sus seguidores, quienes deseaban que Usiel creara su propio personaje, al que llamó Vamperra, “una vampira de época que le gusta mucho la moda, mucho lado oscuro, el arte y lo alternativo”.

Aunque ama lo que gira en torno a las Drag Queens desde que era niño, Usiel guarda su personaje para ocasiones especiales y se enfoca en caracterizarse como otras personalidades de su agrado.

“Nunca he hecho maquillaje con visión de ‘quiero crecer y ser famoso’, siempre ha sido un hobbie que desde chiquito lo tengo, lo hago, nomás lo comparto y lo expongo, y a la gente le gusta”.

Un día

A pocos días de cumplir 23 años, Usiel Guillermo está viviendo un sueño que se dio por azares del destino, fruto de su dedicación para maquillar, su amor por disfrazarse, más el apoyo de su mamá y otros miles.

Todavía está apuntando alto, deseando colaborar con marcas de maquillaje de talla mundial, como MAC y Sephora, tanto en la publicidad como en el lanzamiento de un producto.

“Sería como mi máximo objetivo en la vida”, expresó Usiel.