Una ‘Noche de Luz’ se vivió en el Observatorio

Mazatlán.- Un gran concierto en un lugar mágico como lo es el Observatorio Mazatlán disfrutaron propios y extranjeros, al presenciar ‘Noche de Luz’ engalanado con las voces del barítono Adán Pérez junto a la mezzosoprano Sarah Holcombe y la soprano Marysol Calles, acompañados al piano por la talentosa pianista japonesa Michiko Morikawa.

En una tarde fresca con una vista espectacular del Océano Pacífico, los invitados degustaron un rico cóctel previo al concierto, a base de canapés, uvas, queso de cabra, vino tinto y blanco, y un delicioso ponche, y los tradicionales buñuelos.

REPERTORIO

El viaje musical inició con ópera con piezas como ‘Il Prólogo’, I Pagliac,i de Ruggero Leoncavallo en la voz de Adán Pérez, seguido de ‘Duo Des Fleurs’, Lakme de Leó Delibes con Marysol Calles y Sarah Holcombe.

Marysol Calles interpretó bellamente ‘O mio Bambino Caro’, Gianni Schicchi de Giacomo Puccini, y momentos después continuaron Sarah Holcombe y Adán con ‘La Ci Darem La Mano’, de Don Giovanni, compuesta por W.A. Mozart.

‘La Seguidilla’, de Carmen de George Bizet y ‘Largo al Factum’, del Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini no faltaron. Cabe destacar que se observó a un Adán Pérez con mayor técnica vocal, bien plantado en el escenario, con toque internacional y gracia.

Luego continuaron con temas emblemáticos de Broadway y Hollywood como ‘Night and Day’, ‘I Could Have Danced All Night’, ‘I feel Pretty’, ‘I’ve got you under my skin’, ‘Memory y I dreamed a Dream’.

EL HOMENAJE

Durante ‘Noche de Luz’ se brindó un homenaje a los talentosos Álvaro Carrillo, José Ángel Espinoza “Ferrusquilla”, y Fernando Valadés, compositores mexicanos, que celebrarían su centenario de vida; boleros como ‘Sabor a mí’, ‘La Mentira’, ‘Luz de Luna’, ‘El Diccionario’, ‘La Ley del Monte’ y ‘Échame a mí la culpa’, emocionaron a los espectadores al grado de ponerlos a cantar, acompañados por dos guitarras y un percusionista.

CON ESPÍRITU NAVIDEÑO

Los cantantes y músicos se colocaron un gorro navideño para interpretar ‘Noche de Paz’, ‘El Niño del Tambor’, ‘Jingle Bells’, ‘Santa Baby’, ‘White Christmas’, ‘Adeste Fideles’ y a petición del público por otra canción más, continuaron con ‘Feliz Navidad’.

'La Mentira' fue interpretada por Adán y Marysol. Los boleros no faltaron en la noche musical. Adán Pérez disfrutó cada momento de 'Noche de Luz'. Adán Pérez y Sarah Holcombe cantaron juntos ' La Ci Darem la Mano'. Adán Pérez, Sara Holcombe y Marysol Calles acompañados al piano por Michiyo Morikawa, interpretaron bellos villancicos. Sara Holcombe interpretó 'La Seguidilla' de la ópera Carmen. Marysol Calles cautivó con 'Memory'. Sarah Holcombe y Marysol Calles, durante su presentación. El barítono Adán Pérez interpretó 'Largo al Factum', del Barbero de Sevilla de Gioachino Rossini. Un lleno total registró el concierto de 'Noche de Luz'.

