¿Te gusta ir de shopping? Estos son los mejores destinos para hacerlo

Los destinos de Estados Unidos son los favoritos de los mexicanos para ir de shopping durante el fin de semana del Black Friday en orden de importancia son Houston, Miami, Los Ángeles, Nueva York y Chicago.

“El Black Friday es una de las jornadas de descuentos más importantes en muchas tiendas minoristas y grandes almacenes de Estados Unidos, por lo que es una fecha muy importante para la recuperación económica de diferentes industrias, incluyendo la del turismo, pues vemos gran interés de los mexicanos por visitar este destino”, señaló Alejandro Calligaris, Country Manager de Despegar México.

Entre las razones por las que dichos destinos son los favoritos de los mexicanos destacan:

Houston

Es una de las ciudades más visitadas en esta época del año, porque cuenta con múltiples opciones de compras, desde tiendas muy sofisticadas como Highland Village, boutiques de alta categoría con marcas exclusivas como Roberto Cavalli, Giuseppe Zanotti o Tom Ford, así como las más de 300 tiendas ubicadas en el centro comercial The Galleria.

Miami

Esta ciudad de Estados Unidos cuenta con grandes almacenes y tiendas que ofrecen un amplio horario de atención y ponen a disposición de los visitantes las mejores ofertas. Dolphin Mall, es el centro comercial más grande y fascinante de Miami, destaca por contar con tiendas de grandes marcas como Bloomingdale's The Outlet Store, Last Call by Neiman Marcus y Saks Fifth Avenue OFF 5th a precios increíbles.

Los Angeles

En este destino, la mayoría de centros comerciales hacen horarios especiales, incluso hay algunos que abren desde las 03:00 a.m, dada la expectativa de los consumidores de ser los primeros en encontrar las mejores ofertas para sus compras navideñas.

Nueva York

Destaca por la famosa Fifth Avenue, en donde están todas las tiendas de moda como Zara, Uniqlo, Apple y Abercombie, Valentino, Ferragamo y Versace, la cual se inunda de ofertas y de grandes cantidades de compradores que la visitan.

Chicago



Cuenta con una calle repleta de marcas de moda y joyerías llamada Magnificent Mile, además, cuenta con 900 North Michigan Shops, un centro comercial con más de 70 tiendas de marcas como Gucci, MaxMara o Montblac, en donde también podrás almorzar o tomar algún cóctel al estilo Chicago.

Si deseas visitar este destino considera los siguientes requisitos:

Mostrar una prueba PCR negativa realizada dentro de los tres días previos al embarque.

Presentar en la aerolínea el certificado de vacunación con la pauta completa, ya sea en formato digital o en papel.

Contar con la aplicación de alguna de las vacunas autorizadas por la Organización Mundial de la Salud: Pfizer-BioNTech, Moderna, Johnson & Johnson, AstraZeneca, Sinopharm y Sinovac.

Haber recibido al menos dos semanas antes la dosis única de Johnson & Johnson, o la segunda de cualquiera de las otras marcas.

