Narnia en Culiacán: guía definitiva para visitarlo

No hace mucho que Narnia en Culiacán se convirtió en uno de los lugares favoritos para visitar. Para bien y para mal, este paradisiaco lugar ubicado en la sindicatura de Imala ha enamorado a todos en Sinaloa en un corto tiempo.

Y es comprensible, pues un lugar así es como un respiro para los que viven a la ciudad y están acostumbrados al ajetreo, el ruido y la vida rápida.

Sin embargo, así como hay amantes de la naturaleza que les encanta el sitio, también hay otras personas que lo último de lo que se preocupan es de que un lugar así continúe limpio, accesible y tranquilo.

Así como se viralizó su belleza natural, también lo hicieron los videos de sujetos que perseguían a las vacas y caballos que pastan cerca del sitio en razers, gente que volaba muy bajo en avionetas y gente que tiró basura en el lugar, que si bien no fue en una cantidad importante bastó para causar la indignación de los culiacanenses.

Por eso, te dejamos aquí una guía con consejos para hacer de tu visita a Narnia algo digno de recordar y no motivo de burla o enojo entre los amantes del sitio

¿Dónde está Narnia en Culiacán?

Primero te diremos cómo llegar. Es necesario tomar la carretera a Imala, en Ciudad Universitaria, y seguir todo recto hasta llegar al poblado. Una vez ahí, solo hay que seguir las indicaciones hasta llegar a La Cofradía de Imala. El camino está lleno de indicaciones y siempre puedes preguntar a los locales.

No tires basura

No es de extrañar que los visitantes quieran comer o beber bajo uno de los árboles de Narnia, y no tiene nada de malo. Lo que sí está mal es que dejes tu basura y contamines el lugar, lo cual no solo daña el ambiente, sino que es de mal gusto. Claro, no está mal que quieras comer, pero si lo haces recoge tu basura. Así evitarás también hacerte acreedor a una multa.

No perturbes a la fauna

Puede parecer divertido jugar con los animales de Narnia, pero son animales que no están acostumbrados a que los perturben. Las vacas y caballos que pastan ahí son mansos, no te dañarán si te acercas, pero es mejor que no lo hagas y te dediques a disfrutar del lugar lejos de ellos. No todo es diversión en Narnia, en Culiacán a las personas les molestan estas conductas, por lo que es mejor no hacerlo.

No entres en tu vehículo

Si bien el sitio está retirado de la población, lo recomendable es que dejes tu automóvil en un lugar cercano para conservar lo más íntegra posible la naturaleza. Además, dentro de tu automóvil o camioneta no podrás disfrutar de la mejor forma. Estira esas piernas y disfruta del contacto directo con la naturaleza.

Sé amable con la naturaleza

No arranques plantas, no muevas piedras, no pises lugares que no debes pisar, y en general trata de conservar el ambiente justo como lo encuentres para que otros puedan ir y disfrutar de la misma forma que tú lo hagas.





Usa cubrebocas

Dado que ahora todos quieren visitar Narnia, no es extraño que de pronto te puedas acercar a otros turistas, o ellos a ti, y estamos en plena tercera ola de Covid-19. El lugar es espacioso y abierto, pero aún así no está demás ir preparado para evitar enfermedades.









