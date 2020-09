Recomendaciones: Libros para viajes alternativos

Los viajes cortos, nacionales y al aire libre son parte de nuestra nueva normalidad y, ante un escenario de sana distancia, un libro podría ser tu mejor compañía. Te sugerimos algunas historias para que acompañen tus travesías.

Hacia rutas salvajes

En abril de 1992, Chris McCandless, de 24 años, se internó solo y apenas equipado en tierras de Alaska. Había regalado todo su dinero y abandonado su coche, y soñaba con una vida en estado salvaje. Cuatro meses más tarde, unos cazadores encontraron su cuerpo sin vida. Su historia, difundida en un reportaje de Jon Krakauer, suscitó una agitada polémica. Antes de desaparecer, Chris McCandless escribió a un amigo: No eches raíces, no te establezcas. Cambia a menudo de lugar, lleva una vida nómada... No necesitas tener a alguien contigo para traer una nueva luz a tu vida. Está ahí fuera, sencillamente.

Ediciones B

El gran bazar del ferrocarril

Paul Theroux no es capaz de escuchar el silbido de un tren sin sentir un deseo imperioso de subirse a él. Ahora bien, al contrario que el viajero tradicional, que utiliza este medio de transporte de forma meramente utilitaria para llegar a su destino, lo que a Theroux le interesa son los ferrocarriles mismos. Quiere conocerlos todos, y para ello se propone ir desde la londinense estación de Victoria hasta Tokio saltando a todos los que encuentre a su paso.

Alfaguara

Las escapadas de Perico

Con este libro, Perico (ex ciclista y ganador del Tour de Francia en 1988) propone pasar un día en familia, en pareja o con amigos, en el que lo más importante no será el ejercicio físico o la habilidad sobre la bici, sino disfrutar de un día diferente, del entorno y de la compañía. Se trata de un libro con más de 30 rutas aptas para aficionados de todas las edades y niveles de experiencia, por España.

Aguilar-Ocio

