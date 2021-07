Te compartimos lo más destacado de Megacable para esta semana

Culiacán, Sin.-Días llenos de entretenimiento son los que Megacable ofrece, con contenido de gran calidad y múltiples opciones de entretenimiento para toda la familia.

Para hoy lunes 5 de julio está programado Looney Tunes a las 7:45 pm por el canal Cartoon Network, selector 250; y para mañana martes 6 de julio Yellowstone a la 10:00 pm por Paramount Selector 405.

Círculos Megacable lanza nueva plataforma

El día 8 de julio está el NBA Finals – NBA Finales a la 8:00 pm por el canal ESPN selector 302; y para el día viernes 9 de julio está programado la película, La Noche del demonio: la última llave, a las 10:00 pm por el canal SPACE selector 230.

El sábado 20 de julio la programación inicia con el Final Femenil Wimbledon – Tenis a las 7:45 am por el canal ESPN selector 302; continua con Diablos Rojos de México vs Saraperos de Saltillo – LMB a las 5:55 pm por el ESPN selector 302; y termina con Awards - The 2021 a las 7:00 pm por ESPN 3 selector 306.

Por último el domingo 11 de julio está la Final Masculina Wimbledon – Tenis a las 7:45 am por el canal ESPN selector 302.

Acerca de Megacable

Megacable Holdings es una de las empresas de telecomunicaciones más grandes de México y América Latina. Realiza operaciones en 26 estados del país, con presencia en 360 localidades. Al cierre del 31 de marzo de 2021, cuenta con más de 3.9 millones de suscriptores, incluyendo más de 3.5 millones de suscriptores de Internet, más de 3.4 millones de usuarios de Video y más de 2.7 millones en Telefonía Fija. Ofrece sus servicios a través de una red de 63.7 mil kilómetros, cubriendo más de 9 millones de hogares. Megacable cuenta con más de 23 mil colaboradores.













Lee mas aquí:

Círculos Vitallantas estrena nueva planta de renovado

Círculos Disfruta de una entretenida y divertida programación