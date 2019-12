¡Rituales para el Año Nuevo!

Mazatlán Sin.- Hoy es el último día del año 2019, llegó la hora decirle adiós al Año Viejo y recibir con toda la buena energía al 2020.





Para los viajes. Fotos: Cortesía | Pixabay

A continuación te compartiré los rituales que debes hacer para lograr traer prosperidad, viajes, amor, y todo lo positivo a tu vida. Toma nota…

PARA EL AMOR

Si eres una chica que desea con todo su corazón encontrar el amor verdadero, a las 12 de la noche, da 12 vueltas a la mesa principal de tu casa o donde te encuentres. Hazlo con fe y seguramente este año será una realidad el tener a tu lado a una pareja a tu medida.

PARA LOS VIAJES

Toma una maleta vacía, en uno de sus compartimentos pon la postal o la imagen del lugar a dónde desees viajar. Luego, a las 12 en punto, sal a la calle y llévala contigo. Puedes recorrer la cuadra completa, e inclusive dar una vuelta a la manzana. Recuerda que entre más lejos hagas el recorrido más kilómetros serán los que viajarás este año.

PROSPERIDAD

Haz limpieza de tu closet. Deja vacío en él y en tu casa para que puedan entrar cosas nuevas a tu vida. Esto se hace no sólo en lo material, sino que también en tu interior, saca rencores, egoísmos, deja entrar la paz y la armonía a tu ser. Las personas que acumulan cosas, como ropa u objetos que piensan que luego necesitarán están siendo poco positivas. Se debe imaginar siempre un futuro con abundancia no con carencia. Es un buen momento para donar a quien más necesita eso que ya no utilizaste, recuerda que los humanos evolucionamos y cada cierto tiempo ya no somos los mismos. Obsequia esa ropa, ya eres otra persona, trae lo nuevo a ti.

DESEOS POR CUMPLIR

Las 12 Uvas. Este ritual no puede faltar. Te sugiero que sean sin semilla para evitar los accidentes. Durante las 12 campanadas de la media noche. Come una a la vez y pide un deseo. Son 12 deseos que puedes cumplir, siempre y cuando te esmeres y trabajes por ello.





ARMONÍA

Barre la entrada de tu casa. Esto es un acto simbólico de la depuración de tu hogar, el cual de ahora en adelante recibirá puras buenas energías.

EL RITUAL DE LA SAL

Sin duda es el más importante para cumplir todos tus deseos. ¡Sal a trabajar! Es un ritual que demuestra tu perseverancia, tu entrega, tu deseo real de conseguir tus objetivos, de tener una mejor calidad de vida para ti y los tuyos. ¡Feliz Año Nuevo 2020!!





