Givin' up, givin' in", la canción favorita del príncipe Carlos

LONDRES. El príncipe Carlos, heredero al trono del Reino Unido, reveló este domingo que la canción Givin'Up, Givin'In del conjunto de soul femenino estadounidense The Three Degrees le impulsaba "irresistiblemente" a bailar cuando era más joven.



Carlos habló de su música preferida al participar en un programa radiofónico de la Asociación de radiotelevisión en hospitales (HBA, en inglés), la víspera de que el lunes se cumpla el 73 aniversario de la creación del servicio nacional de salud (NHS) británico.



En el espacio Música y recuerdos, el príncipe, de 72 años, ofreció una lista de sus trece temas favoritos -que se colgarán en el servidor de música Spotify-, entre los que incluye Don't rain on my parade, de la también estadounidense Barbra Streisand.



Figuran también entre sus temas favoritos el clásico francés La vie en rose, de Edith Piaf; Upside Down, de la diva de Detroit, Diana Ross; The voice, de la irlandesa Eimear Quinn; The click Song, de la sudafricana Miriam Makeba; o You're a lady, del cantatautor británico Peter Skellern.



"Givin'Up, Givin'In es una de mis favoritas y, hace mucho tiempo, me generaba un impulso irresistible de levantarme y bailar", afirmó Carlos, que dijo también que Lulu's back in town, del "crooner" estadounidense Dick Powell, le hace feliz porque le recuerda a su abuela.



La intervención del príncipe en este espacio es uno de los actos previstos este domingo en el llamado Día del Agradecimiento al NHS, promovido por una organización no gubernamental, después de que ayer se iluminaran numerosos monumentos, iglesias y centros de vacunación en todo el país en homenaje al sector sanitario.