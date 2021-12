¿Quieres regalar un libro esta navidad, pero no sabes cuál? Te ayudamos a elegirlo

Culiacán, Sin.- Un libro es uno de los mejores regalos para esta temporada, si alguno de tus seres queridos es un ávido lector, sorpréndelo esta Navidad. Sabemos que regalar un libro no es una tarea fácil, por eso te damos algunos consejos para que puedas elegirlo correctamente.

Estos son los aspectos que debes considerar:





1.- Asegurarse que sea un libro que esa persona no tenga. Puede que elijas un buen libro, pero si es algo que ya está en su biblioteca personal, probablemente, el regalo sea más decepción que sorpresa.

2. Saber un poco sobre sus gustos. Qué género, autores o temas son sus preferidos.

3. La edad de la persona a la que le regalarás. Si das un una novela clásica a un adolescente de 13 años, quizá no la termine.

3. Comprarlo en un lugar confiable, lamentablemente, es común ver versiones piratas de libros, a las cuales muchas veces les faltan páginas o la calidad del papel y portada dejan mucho que desear.





PUBLICADOS ESTE 2021

Una forma de asegurar que estás aportando algo nuevo, es optar por las publicaciones más recientes, por ello, nuestra primera recomendación es El País de los Otros (2021) , el cual llegó a las librerías apenas en octubre. Muchas veces los libros premiados resultan ser más fama que calidad, sin embargo, en el caso de esta novela, encontramos una excepción. Leila Slimani narra la vida de dos enamorados durante la Segunda Guerra Mundial. Con el estilo de la escritora francomarroquí, no solo se da a conocer una historia entrañable, sino que, nos adentramos a la interacción literaria de diferentes culturas.

Foto: Cortesía | Instagram @avrilconuve

ADAPTADOS AL CINE O SERIES

La mayoría de películas y series tienen su origen en libros, si conoces qué series le gustan tendrás un repertorio más preciso; te presentamos un ejemplo: La sangre de los Elfos (1994). Con el estreno de la segunda temporada de The Witcher, la famosa producción de Netflix, muchos quedaron esperando más de la historia de Geralt de Rivia, Yennefer y Ciri, pues los ocho capítulos de la segunda entrega no fueron suficientes para los fans del mundo de brujos, elfos y hechiceras. La buena noticia es que para conocer más del desarrollo de estos personajes, no es necesario esperar años a que Netflix libere la tercera temporada, pues la serie está basada en la saga de Andrzej Sapkowski. Este libro es el tercero de los nueve libros de ese universo literario y es en el que se basó Netflix para su adaptación, por lo que si vas a regalar un libro a una persona que siga esta serie o guste de literatura fantástica, no solo tienes una opción, tienes nueve.

Foto: Cortesía | Instagram @ellariabooks

NOVELAS ROMÁNTICAS

Si buscas algo para alguien sensible o es esa persona alguien muy especial, puedes inclinarte por una Novela romántica, esta es la opción ideal para regalarle a tus seres amados, pues es una forma simple de obsequiar cariño. Entre la gran variedad de obras de este género te aconsejamos considerar a Sputnik, Mi amor (2018) . Murakami nos relata un viaje donde los personajes buscan liberarse de la soledad. La crítica lo ha llamado “una historia de amor, de las normales”, debido a que se aleja un poco del estilo usual del autor japonés, pero, a pesar de no ser a lo que el escritor acostumbra, sigue proponiendo una construcción narrativa destacable.

Foto: Cortesía | Instagram @mislibrosencuarentena





UN CLÁSICO

Los clásicos son atemporales, nunca pasan de moda. Puedes decidirte por alguno de la literatura inglesa como La señora Dallowey de Virginia Woolf; Fausto de Goethe, obra alemana; la estadounidense, adaptada al cine en diferentes ocasiones, Mujercitas de Louisa May Alcott; de la literatura Rusa, Anna Karenina de Tolstoi; la entrañable Madame Bovary de Gustave Flaubert, clásico francés; Los novios de Manzoni, un imprescindible de la producción italiana; Cien años de Soledad de Gabriel García Marquez, la obra Colombiana más leída, Rayuela de cortázar, una de las mejores aportaciones Argentinas o Los recuerdos del Porvenir de Elena Garro, precursora del realismo mágico en México y latinoamérica.

Foto: Cortesía | Instagram @ellectorde

DE ARTE

Cualquier persona cercana al arte disfrutará de este tipo de libros, el amigo que dibuja en las servilletas de los cafés, la prima que comparte fotos de la luna en Instagram e incluso tu sobrino que hace de las paredes su lienzo. Desde pintura hasta fotografía, en ellos encontrarás el obsequio ideal para esa persona que se inclina más por imágenes que por las palabras. Puedes comprarlo por obra del artista, corriente o tema; por ejemplo: Impresionismo de Nathalia Brodskaya.

Foto: Cortesía | Instagram @allyouneed.isart

















