¿Qué libros puedes leer en este tiempo en casa?

Mazatlán, Sin.- Ahora que te encuentras en casa, tienes la oportunidad de vivir muchas aventuras, a través de la lectura, las cuales les puedes contar a tus papás y hermanos o a tus amigos por Internet.

Si tienes aproximadamente 10 años, los siguientes títulos de libros te encantarán.

Éstas son sugerencias del extraordinario profesor Óscar Tiznado González del Centro Educacional los Tréboles y de la Escuela Primaria Federal Vespertina Manuel García Vázquez, quien siempre está a la vanguardia en cuestión literaria para fomentar en sus alumnos. El hábito de la lectura. Por cierto, también nos regala unos tips para que los papás tengan hijos lectores.

20 LIBROS QUE PUEDES DISFRUTAR

1.- El Principio de Antoine de Saint Exupery.

2.- Meñique de José Marti.

3.- La Peor Señora del Mundo de Francisco Hinojosa.

4.- Tajín y los Siete Truenos de Felipe Garrido.

5.- El Fantasma de Canterville de Oscar Wilde (Adaptación niños).

6.- Los 12 trabajos de Hércules de James Riordan.

7.- Tiemblen Dragones de Roberto Munsch.

8.- Ladridos en el Infinito de Mansour Manzur

9.- El Ruiseñor y la Rosa de Oscar Wilde.

10.- La Muerte de la Máscara Roja de Édgar Allan Poe.

11.- El Príncipe Feliz de Oscar Wilde.

12.- El gigante Egoísta de Oscar Wilde.

13.- Cuentos ocultos de Europa del Este de Antonia Barber.

14.- Matilda de Roal Dhal.

15.- Charlie y la Fábrica de Chocolates, de Roald Dhal.

16.- Donde viven los monstruos de Maurice Sendak.

17.- Momo de Michael Ende.

18.- Fábulas de Esopo

19.- La conspiración de las tías de Gabriela Aguilera.

20.- Las Mejores Alas de Toño Malpica.

TIPS PARA ACERCAR A LOS NIÑOS AL MUNDO DE LOS LIBROS

1.- Se predica con el ejemplo, no puedes pedir lo que no haces, lo que no se cumple.

2.- Acerca a los niños materiales de calidad y no chatarra.

3.- Establecer horarios de lectura.

4.- Ser sistematizado.

5. - Ser constante, no dejar historias inconclusas.

6. - Compartir y abrir con cariño el libro que se está leyendo.

7.- Leerles a los pequeños en voz alta.

8.- Si el libro tiene película, ¡claro!, hay que verla también y realizar comparaciones.

9.- Compartir nuestras impresiones.

10.- Ser graduales para ser lectores autónomos; primero debemos ser guiados y la guía debe saber por dónde. ¡Lee!!!

OBSERVACIÓN

También existen los audiolibros que también es una buena opción.









