My Snack House: Conoce los innovadores antojos que enamoran paladares

Las modas llegan a cualquier punto y la gastronomía no es un sector que se quede atrás del concepto de tendencia, y más en Sinaloa cuando se trata de algún evento social que los anfitriones siempre se quieren lucir con sus invitados es por eso que llegó My Snack House, una empresa que a poco menos de un año que nació hasta el día de hoy ha logrado tener gran éxito en la industria del snack para eventos.

Ana Burgueño, Fernanda Olvera y Mel de la Vega, creadoras de My Snack House, platicaron con El Sol de Sinaloa, sobre su propuesta la cual radica en cuatro servicios: barra de snack, vasos michelados, esquite tradicional y esquite de la casa.

“Esta idea surgió por querer emprender, teníamos tiempo libre y nos fuimos por estas barras porque en Culiacán siempre hay mucho evento social, al inicio fue la barra de snacks, porque era algo distinto, algo nuevo, ya después agregamos el esquite y cuando nuestros clientes comenzaron a probarlo fue así como el segundo boom de nosotros, ahora sentimos que nuestro producto estrella es el esquite de la casa, ya una vez que lo prueban es lo que piden, barra y esquite de la casa”, explicaron las jóvenes sinaloenses.

Los cuatro servicios

Ana, Fernanda y Mel comentaron que el “Esquite de la casa” es un mix de mezclas y aderezos, con la receta de la casa y se le agregan los toppings como Sabritas trituradas y quesito rayado; el esquite tradicional, va con crema, queso y la diferencia que manejan es que ofrecen los toppings con ambos esquites que son Sabritas trituradas ya dependiendo la cantidad que se contrate es el número de toppings que se ofrecen en el servicio.

My Snack House, ofrece cuatro servicios, barra de snack, vasos michelados, esquite tradicional y esquite de la casa. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

La barra de snack, la cual es un antojo con base de Sabritas, y para esta ofrecen 12 toppings ya cada quien arma el vaso con los toppings que deseen mientras le quepan; y por último está el vaso michelado, aquí la cerveza la pone el cliente, y este se prepara con salsas negras, picantes y el chamoy de la casa.

Las salsas

Otro plus que maneja My Snack House es que las salsas que ofrecen y con las que elaboran sus preparados son hechas por ellas mismas, “manejamos tres tipos de salsas y estas las hacemos nosotros, el chamoy también lo elaboramos y pues es todo un proceso artesanal, nosotros hacemos todo”, destacaron Ana, Fernanda y Mel.

Durante la plática el trío de jóvenes confesó que lo que buscan ofrecer es calidad, “ese fue un acuerdo entre las tres, calidad, no queremos nada rebajado, nada barato, nada a granel, todo de la mejor calidad posible, de las mejores marcas, queremos ofrecer algo que realmente valga la pena”.

“En My Snack House queremos ofrecer calidad ese fue un acuerdo entre las tres”. Foto: Iván Medina / El Sol de Sinaloa

Además, destacaron que lo que las diferencia a otras barras es la atención que dan desde el whatsapp, en el evento y durante el evento, “eso creo nos caracteriza ofrecemos una atención 10/10 y otro plus sería nuestras barras visten mucho y siento que al inicio esto era por lo que nos contrataban porque realmente no conocían nuestro servicio, el sabor, no conocían nuestros productos como el esquite, más bien nos contactaban por la presentación”.

Por último, dejaron un mensaje a todos aquellos jóvenes que no se animan en emprender su negocio, “anímense, el sol sale para todos, la verdad si da miedo porque es invertir y en ocasiones no ve los primeros meses la ganancia como tal, pero es tener paciencia, perseverancia de que vas a ir creciendo”, concluyeron.