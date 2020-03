Mujeres Emprendedoras y Empresarias disfrutan de una emotiva conferencia

Mazatlán, Sin. “Las mujeres son intensas como estrellas fugaces” y “construyen caminos”, afirmaciones fuertes dentro de una canción inspiradora, ‘El sexo débil’, de Jaime Camil, con la cual inició la conferencia sobre el desarrollo y crecimiento de Mujeres Emprendedoras y Empresarias en Coparmex, en el marco de la celebración del Día Internacional de la Mujer, a cargo de la consultora, conferencista y capacitadora, Celeste Ojeda, quien trabaja para la Secretaria de Turismo a nivel Nacional como certificadora de empresas.

Jóvenes mujeres con ganas de convertirse en empresarias al emprender sus propios negocios acudieron a la nutritiva charla, en la cual Ojeda, brindó algunos consejos de cómo se deben administrar en la actualidad los negocios, tomando en cuenta cambios estructurales a los que nos enfrentamos como tecnologías de información, gustos, costumbres, de las nuevas generaciones.

El objetivo es dejar de ser ama de casa, empleada para convertirse en Mujeres Emprendedoras.

A pesar de que somos más mujeres que hombres, y somos preparadas, estudiadas, forjando el futuro, una carrera, no nos manifestamos en las actividades formales productivas de nuestro País. Es el detalle. Somos muy pocas aquellas mujeres que hemos dejado de ser empleadas, esposas, trabajar a la sombra para convertirnos en mujeres emprendedoras y dar el brinco al sector empresarial.

Hemos luchado por ganas nuestros espacios, nuestra voz se ha estado escuchando fuertemente. Ya ocupamos un lugar en los curules de la Cámara de Diputados y Senadores, como profesionales, como conferencistas, pero normalmente los hombres todavía siguen siendo quienes están al mando.

Esto se debe a que el aspecto cultural influye puesto que se educa para priorizar el ser madre, lo que debes, no lo que quieres. Es ahí que uno de los desafíos de la mujer es superar las limitaciones, así como vencer los miedos que nos han instalado en nuestras mentes, como parte de la “protección”.

ABRIR LA MENTE

Hay que aprender a encontrar la oportunidad cuando hay caos. Ejemplo: el tráfico, ahora es más lento, pon un servicio de mensajería mientras están atorados en el tráfico. Véndeles algo.

SER POSITIVAS

Pensamientos positivos. Ser feliz es normal. Hay que utilizar palabras positivas.

“No permitas que nadie diga que no eres capaz de hacer algo. Si tienes un sueño, debes conservarlo. ¿Sabes?, la gente que no logra conseguir sus sueños te dice que no conseguirás los tuyos”. Si quieres algo, sal a buscarlos y punto”, diálogo de la película ‘En busca de la felicidad’.





RESILIENCIA

Hay que desarrollar la capacidad de superar situaciones adversas de la vida. Quien se levanta con dignidad es más fuerte que el que nunca se ha caído.

Hay que salir de la zona de confort, de la sobreprotección. Esto te ocasiona depresión, stress y frustración. Hay que profesionalizarse. Hay que amarse tal como se es. Ser emocionalmente fuerte. Hay que aceptar la vida tal y como es. La vida tiene sentido. Tener una inquebrantable capacidad para triunfar.

ACTITUD

“Las circunstancias nunca son perfectas, pero tú actitud sí puede serlo”. Todo lo que pasa es temporal. Hay que pensar útil, buscar soluciones y tener aceptación, saber de lo que haces qué ha funcionado y qué no. La mayoría de las personas tienen Miedo al Éxito, no al fracaso.

TRIUNFADORA

Durante la conversación salió a relucir que de 254 millones de espermas que compiten en la carrera hacia la vida, el tuyo fue el ganador, es ahí que desde ese instante ya eres una triunfadora.

Se planteó que los niños dicen quiero ser bailarina, cantante, doctora, bombero, y quieren ser los mejores, traen el chip de triunfo. Los pequeños dicen mamá te voy a comprar una casa, por qué, porque una casa les da amor, alimento y abrigo y con eso tienen para triunfar como seres humanos.

Una mujer exitosa debe ser plenamente feliz, que siempre haya una fecha, una meta, un camino que vas trazando en tu vida, y luego el que sigue, y el que sigue.

Durante la conferencia se abordó también a las distintas generaciones como Baby boomers, Gen X, Intermedia, Millenials y la Z, analizando sus necesidades y cuáles son los principales consumidores en la actualidad y cómo abordarlos.

CIFRA

En el 2016 según el INEGI arrojó que el 51% somos mujeres en el País. Hoy en día ha aumentado a 57%.





Celeste Ojeda comparte una interesante plática en Coparmex. Foto: Cortesía │ El Sol de Mazatlán









