El otoño viene cargado de glamour y estilo

Ya inició el otoño, y para los amantes de la moda, es el momento de descubrir las tendencias que predominarán durante los próximos cuatro meses.

En esta época también las marcas lanzan sus nuevas campañas y colecciones con las que buscan reinventar su estética y diseños.

Banana Republic presentó su nueva identidad, posicionamiento y promesa de marca, haciendo un guiño a su pasado mientras se reinventa para el mundo moderno.

La campaña otoño 2021 comienza con The New Look, que se centra en innovadores materiales reciclados y orgánicos, entre los que destacan las celulosas y la mezclilla Washwel. Regresan las prendas y materiales por los que ha sido conocida durante mucho tiempo: chalecos y vestidos-gabardina ligeros como una pluma, lana de merino italiano y seda. Otros looks icónicos incluyen ropa de trabajo, ropa casual lista para expediciones y sastrería on-the-go.

A medida que la marca eleva la calidad de sus colecciones, también se enfoca en reinventar sus plataformas digitales para que sean una experiencia atractiva con imágenes, videos y música inspiradoras que sumerjan a los clientes en el nuevo mundo.

Inspirada en sus raíces, la icónica marca de estilo de vida global desde hace 43 años está reinventando cada detalle de su experiencia de compra en forma de lujo democrático, accesible e inclusivo.

“Con The New Look, nuestro objetivo es crear siluetas y una marca que sea siempre nostálgica y contemporánea a la vez, difumina los códigos de vestimenta. Llámese moda post-género o post-moda por completo: The New Look tiene menos que ver con la moda y más con la vida. Para llegar allí, mezclamos el look mítico estadounidense, la imaginación de San Francisco y los finales de los noventa” , compartió en un comunicado dijo Ana Andjelic, Chief Brand Officer.

INVITA A LA AUTOEXPRESIÓN A TRAVÉS DE NUESTROS LOOKS

Para el otoño del 21, Calvin Klein presenta el último capítulo del movimiento #mycalvins: The Language of Calvin Klein, una campaña multimedia que profundiza en la exploración de la marca de la autoexpresión a través de las palabras que decimos y la ropa que llevamos.

En la campaña, las nuevas ofertas de productos de otoño 2021 se centran en productos esenciales modernos y elevados con énfasis en la comodidad y el minimalismo.

En ropa interior, Modern Cotton ofrece estilos de algodón suave y elástico diseñados con la banda del logotipo original de Calvin Klein. Modern Structure ofrece una colección de siluetas estilizadas de fabricación consciente.

En Jeans, es una tendencia orgánica donde se utiliza menos agua en el proceso del teñido. Lass sudaderas y las camisetas celebran el icónico monograma de la marca y los nuevos iconos del denim incluyen chaquetas recortadas y estilos relajados.

REFLEJA TU ESTILO A TRAVÉS DE TU LOOK

La nueva colección de la firma española de fast fashion MANGO para esta temporada presenta distintas propuestas para que cada quien encuentre aquellas prendas que vayan de acuerdo con su personalidad y estilo.

Algunas de las siluetas que destacan son las chamarras y tejidos de punto para mujer, hombre y niños, así como las prendas de colores neutros como beige, blanco y negro, con un toque elegante pero casual que los hace ideales para combinar con denim.

Los blazers toman protagonismo en la línea femenina gracias a materiales como tweed o cuero, o su diseño atemporal. También sobresalen accesorios impactantes como botas, mocasines de piel y maxi bolsos.

Calvin Klein

Para ellos, las sudaderas que desbancan a los suéteres como imprescindibles para abrigarse y los sneakers se convierten en infaltables para cada look.

Uno de los valores esenciales de la firma es el de crear comunidad, para estar juntos y compartir grandes instantes. Es por ello que en esta nueva campaña llamada “Family Portraits”, la firma eligió a protagonistas muy especiales: familias reales. Cada una de ellas, cuentan sus propias historias, y parte de los momentos que han vivido celebrando el poder y la belleza de esas diferencias que las hacen únicas.

Las siete familias que protagonizan esta historia se unieron al más puro estilo mediterráneo. Parejas, abuelas, hermanos, hermanas, padres, madres, amigos y amigas… todos forman familias singulares, únicas, distintas en todos los aspectos y son esas diferencias lo que las hacen especiales, no solo por los lazos que los unen, también como individuos.

CONQUISTA CON ACCESORIOS Y JOYERÍA

Con la finalidad de lucir perfectos y que un accesorio te haga sobresalir en todo momento, Guess Watches presenta sus nuevos modelos para los últimos meses del año.

La colección FW21 para los relojes femeninos da la bienvenida a un mundo de sofisticada opulencia, patrones barrocos que transportan a otra época.

Los temas celestiales continúan formando parte de las colecciones; las estrellas y sus constelaciones simbolizan una sensación de alegría y magia a través de los cristales flotantes que adornan el reloj, desde la esfera hasta el brazalete, simulando un elegante y romántico cielo nocturno. Esta colección ofrece una variedad de looks en impresionantes combinaciones de negro y oro, azul y plata, y oro rosa.

La colección de caballero es ideal para los amantes de las actividades al aire libre y que desea versatilidad de un reloj de uso diario, esta colección se basa en tonos otoñales de la tierra, los árboles y el cielo azul.

Las correas flex strap de cuero táctil añaden otro elemento de comodidad, llevar uno de estos relojes causará el deseo de viajar al aire libre, sin dejar de ser lo suficientemente elegante como para llevarlo a todas partes.