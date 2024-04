La nostalgia en lienzo: Luis Alfredo Güicho Gastélum presenta sus recuerdos de infancia en una nueva exposición

Luis Alfredo Güicho Gastélum es una figura del arte Sinaloense ya que con sus obras muestra en el lienzo esos detalles de la cotidianidad de la niñez, los ancianos y la pobreza, que la mirada común es incapaz de percibir, siendo capaz de sensibilizar muchos corazones.

Parte de toda esta producción, que abarca varios años de trabajo, se estará presentando en la exposición que llevará como título “Color y verdad”, la cual relatará los sueños de su infancia, vivencias, esos recuerdos que, a pesar del tiempo, sobreviven en su memoria, así lo dio a conocer el artista visual en entrevista exclusiva para El Sol de Sinaloa.

“Siempre me ha llamado la atención el tema de la niñez, los ancianos, la pobreza y de ahí nace este proyecto de mostrarlo a la gente, ya he tenido la oportunidad en otras exposiciones pero no he mostrado totalmente lo que tengo, esta vez se me da la oportunidad ”, explicó.

“Además con esta propuesta que traigo que es principalmente la pobreza, buscó que volteen a ver a estos pequeños, y que les den otras oportunidades, así como la importancia que se le debe de dar a la niñez”, agregó.

La exposición individual “Color y verdad” estará compuesta por más de 45 obras, de formatos que llegan a medir 1.22 x 2.40, 1.22 x1.80 pero la mayor parte serán de formatos medianos, abrirá sus puertas el próximo 3 de mayo a las 18:00 horas, en la Sala de Arte Moderno del Instituto Sinaloense de Cultura, con horarios de visita de martes a sábado, de 11:00 a 18:00 horas, y estará expuesta hasta el próximo mes de julio.

El maestro Luis Güicho explicó que el título de esta exposición nace de, “color porque a los sueños les doy ese color y la verdad es porque hay imágenes que no se ocupan explicar si no que la misma obra la está gritando”.

Cuánto tiempo le llevó hacer estos cuadros

Al preguntarle cuando tiempo le llevó realizar estas obras, Güicho comentó que hay una retrospectiva ya que en esta mostrará cuadros que trabajo desde el 2002, 2003, “hay una especie de curaduría de estar sacando lo que más llame la atención, los cuadros que han sido más gustados”.

Lo que destaca

Al preguntarle qué destacaría de lo que veremos en esta muestra, el maestro respondió, “hay dos técnicas en ésta exposición que aún sigo aprendiendo cada vez que realizo una obra. Una de ellas es el Asfalto, observarán dibujos hechas con ese material y lo otro, es una técnica llamada Piroxilina ( pintura automotriz), sobre madera, claro!... espero que sean de su agrado al presenciarlas”.

Sus inicios

Durante la charla el maestro Güicho compartió que sus inicios en la pintura fueron desde muy pequeño, durante una niñez de escasos recursos en Navolato, Sinaloa, pero que aún así no fue ningún impedimento para poder realizar sus sueños. confesó que a los cinco años comenzó a dibujar con ramas secas y pedazos de carbón que quedaban de la leña, su mamá le recolectaba hojas de pedazos de papel que quedaban de la harina de maíz, para poder el explayarse con sus dibujos.

Al tiempo al mudarse a vivir a la capital al maestro se le fueron presentando muchas más oportunidades, llegando a poder llegar se egresado de la Escuela de Artes de la Universidad Autónoma de Sinaloa.

Hoy en la actualidad además de ser un artista plástico tiene años trabajando como el velador de la Casa de la Cultura de la UAS, así como también se desempeña como maestro de pintura en Colegio privados, en kinder y primaria.

Más de Luis Güicho

El maestro actualmente es miembro del grupo de Artistas Arte México internacional.

Cuenta en su trayectoria a la fecha con más de setenta exposiciones colectivas y cuatro muestras individuales; ha participado en grandes murales, entre ellos un mural para el Hospital Civil de Culiacán, así como El mural de la hermandad utilizando el muro fronterizo de Tijuana, entre Estados Unidos y México.

Su obra ha sido expuesta en instituciones culturales de algunos municipios del estado de Sinaloa y del extranjero, en importantes galerías de países como Cuba, Ecuador, Panamá, Perú, Argentina, Brasil, España, Portugal, Italia, y actualmente en Colombia por seis años consecutivos.

