Kate Winslet, representante de todas las mujeres

Con tan sólo 21 años, Kate Winslet saltó a la fama con su protagónico en el mayor éxito de taquilla, Titanic, con el que se posicionó como una de las jóvenes promesas de Hollywood, logrando consolidarse como una de las actrices con más nominaciones al Oscar.

Hoy será la encargada de compartir el mensaje “nunca dudes de ti misma; todas lo valemos”, pues se estrena como portavoz global de L’oréal Paris.

A Kate le apasiona representar mujeres cuyas historias nunca se han contado en la pantalla grande, llevándolas a ser visibilizadas, por eso en todas sus interpretaciones elegía papeles significativos, con los cuales ella sintió una conexión personal y que mostraban a mujeres completamente reales y complejas.

Desde interpretar un personaje a quien se le borraron los recuerdos con su novio en Eternal Sunshine of the Spotless Mind, una madre desagradable en Little Children o una esposa inquieta en Revolutionary Road, desarrolló la versatilidad que convertirían sus actuaciones en las más aclamadas por la crítica y comercialmente.

La actriz que forma parte del elenco de Avatar 2, enfoca su brillo en causas cercanas a los valores que la marca representa como igualdad de derechos, feminismo, inclusión y sostenibilidad.

“Es un trabajo arduo llegar al punto en el que no me disculpo por lo que soy, donde acepto mis defectos. Estoy encantada de unirme a esta hermandad para decir: se necesita coraje y fuerza para creer que lo vales”, dijo la actriz en un comunicado.

En la vida, como en el arte, apoya los derechos de la mujer. A raíz del aumento en la violencia doméstica en el confinamiento, la actriz se unió a la ONU Mujeres para narrar su campaña global Shadow Pandemic, con el fin de alentar a las personas a poner atención a las mujeres en riesgo.

Pero también procura al planeta y dentro de sus acciones ambientales destaca el apoyo a The Word Forest Organization, que trabaja para plantar árboles, facilitar la educación y apoyar a un grupo de empoderamiento femenino en Kenia. Y predica con el ejemplo en temas de ecología: anulando las emisiones de carbono que surgen en su carrera como actriz.

“A veces, puede que no sientas que vales la pena... todos tenemos momentos así, y eso es lo que nos hace a todos humanos. Pero, cuanto más digas estas palabras y creas en todo lo que realmente eres, sin importar cómo te identifiques, con el tiempo y la fe en ti mismo, también sentirás que lo vales”, añadió.