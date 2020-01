Faustino Mejía es el nuevo dirigente de la Alianza

Mazatlán, Sin.- La Alianza de Transportes y Camiones de Servicios Urbanos y Sub-Urbanos de Mazatlán, Sinaloa estrena nuevo comité administrativo, el cual es encabezado por Faustino Mejía, en un evento inédito, puesto que sólo una planilla se inscribió. El presidente que finalizó su periodo y dejo la batuta es Rodolfo Antonio Osuna y Osuna.

Una vez que el nuevo líder rindió protesta se encargó de tomar protesta a los integrantes de su comité para el periodo 2020-2021.

Faustino Mejía Chávez es el nuevo presidente de la Alianza de Transportes y Camiones de Servicios Urbanos y Sub-Urbanos de Mazatlán, Sinaloa.

“Compañeros integrantes del Consejo Directivo protestan ustedes guardan y hacer guardar nuestras bases constitutivas y estatutos, nuestros reglamentos internos, los acuerdos de asamblea, los plenos del comité directivo y cumplir con lealtad y sentido de responsabilidad los cargos que la asamblea les ha conferido, mirando en todo por el honor y la prosperidad de nuestra organización”, cuestionó Mejía, al lo que los nuevos miembros respondieron: “Sí, protesto”.

“Si así no lo hicieren que la asamblea se los demande”, finalizó Mejía.

Los socios de Alianza atentos al acto oficial de toma de protesta.









Compañeros, no me queda más que agradecerles la asistencia a las autoridades. Daré un presente a algunos compañeros, creo que es muy importante que tengamos en cuenta dónde estamos, de dónde venimos y hacia dónde vamos. Es tan importante saber en dónde estoy parado para seguir avanzando, así como es tan importante reconocer de dónde vengo, qué es lo que me tiene aquí parado, y en esa tesitura, quiero entregar un reconocimiento a personas que con su trabajo, su esfuerzo y con tantos años de asistir aquí a la organización, empatizar y ser parte de la organización como piezas fundamentales, nos han dado la oportunidad de que nosotros estemos aquí presentes y sigamos adelante Rodolfo Antonio Osuna y Osuna, nuevo presidente de la Alianza





Durante el acto oficial, frente a los miembros de la Alianza se entregaron reconocimientos a los socios fundadores, así como a los ex presidentes de la corporación.

Faustino Mejía al momento de rendir protesta como nuevo líder de la Alianza.

Las personas distinguidas fueron Aurelio Giorgio Núñez, José Manuel Gómez Llanos, Teresa de Jesús Meza, José Vallejo Carrillo, Alberto Sánchez Osuna, Víctor Manuel Arias, José Carlos Osuna, Octavio Pineda Osuna, José Santos García, Antonio Osuna, Rodolfo Osuna y Osuna, y Óscar Pineda.

COMITÉ DIRECTIVO

Faustino Mejía Chávez, presidente

Efrén Lanndell Osuna, secretario general y de acción política

Luis Enrique Mendoza Aguirre, secretario de organización y trabajo

Iván Regino Tirado Osuna, secretario de finanzas

Roberto Rayosa Osuna, secretario de actas y acuerdos

COMISIÓN DE VIGILANCIA

Marco Octavio Pineda Valdez, presidente

Rodolfo Antonio Osuna y Osuna, vocal

Jorge Moisés Villapando Arámburo, vocal

COMISIÓN DE HONOR Y JUSTICIA

Javier Arturo Parra Avelar, presidente

Andrés Núñez Rodríguez, vocal

Adriana Esmeralda Nieto Meza, vocal









