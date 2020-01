Familiares disfrutan de la premier de ‘Pacífico Norte’

Culiacán, Sin. La película ‘Pacífico Norte’ es una historia que se filmó en Mazatlán, Sinaloa, y recientemente tuvimos la oportunidad de charlar con la directora de la película, la uruguaya Valentina Sachetti, quien vive en México desde hace 10 años. La premier se presentó en el Teatro Ángela Peralta, en dos funciones.

Las protagonistas de la cinta son Lucía Leiba como ‘Sofía; Danaé Reynaud es ‘Marielena’, y Elena del Río, quien interpreta el papel de ‘Clarita’, quienes en la cinta son tres amigas que emprenden un viaje donde dejarán al descubierto sus miedos y tratarán de liberarse de éstos.

La filmación de la película duró cinco semanas, tiempo en el que la directora estuvo viviendo acá en Mazatlán. Roberto Sánchez fue el director de locaciones.

“En las ciudades que hemos filmado, Mazatlán sin duda, ha sido el lugar más amigable”, compartió el actor Érick.

LA ENTREVISTA

Al cuestionar a Sachetti si el cine era como una liberación de sus miedos, contestó lo siguiente:

“El cine es una forma de expresión, a mí me gusta contar historias de diferentes niveles, esta historia no sería en realidad como una forma de trabajo mío, creo que los seres humanos de alguna forma estamos más conectados de lo que a veces nos damos cuenta, y que muchas veces ‘Sofía’, ‘Marielena’ y ‘Clarita’ representan muchas mujeres, cada una con cualidades diferentes. Me gusta contar historias íntimas de mujeres porque representadas en la pantalla de esta manera, no están en riesgo, no están violentadas, están vivas con plena libertad, lo cual es muy difícil tanto en la pantalla como en la vida real, y creo que debemos adquirir un mundo en que la mujer pueda contar las historias de la manera que queramos. Para mí el cine es una forma de expresarme y donde encuentro estos seres que quedan ahí plasmados, que expresan su forma de ver el mundo no totalmente mía pero sí forma parte de mí de lo que pienso, y de cómo siento”, expresó la cineasta Valentina Sachetti.

“Gracias por venir, por quedarse. Además de estos maravillosos talentos que nos prestó esta ciudad, creo que es muy importante el trabajo de la diseñadora de producción Liz Medrano, quien es una mujer muy talentosa y trabajadora, gracias por ayudarnos y contactarnos con los talentos locales.

Para mí es un momento muy importante el poder mostrar la película, porque uno muchas veces tiene la oportunidad de grabar en un lugar y nunca más volver y en este caso, sí era importante poder regresar, sobre todo por las personas que hicieron posible que contáramos esta historia”, comparte Sachetti.





LA HISTORIA Y POR QUÉ FILMARLA AQUÍ

“Para mí ‘Pacífico Norte’ es una historia que habla sobre empezar, sobre aceptarse, y aprendes muchas cosas de uno mismo. Aceptar en la persona que uno se va a convertir y convertirte en la persona más parecido a lo que quieres. Es justamente una historia de carretera, entonces gran parte fue conocer gente de Mazatlán, como Roberto, como Liz, que nos sugirieron este sitio para poder trabar. Cuando vinimos aquí pudimos ver la diversidad de paisajes, el calor humano; una serie de cosas que hicieron que este fuera el lugar ideal para contar esta historia. Si se fijan, la historia recorre un montón de kilómetros, pero el 60 % está alrededor de aquí, cerca. Los conocedores ya se habrán dado cuenta.

Además, creo que no hay un mejor atardecer en el mundo que los de Mazatlán”, explicó Sachetti.

LOS ACTORES

“Polo” Gómez, quien cuenta con una amplia trayectoria en cuestión actoral, como profesor y actor, y tuvo en la cinta el papel de un pescador, agradeció la oportunidad y el trato que se les dio. “Como actor de teatro es muy extraño verte en una pantalla y toparme con un director de cine que se preocupe por que el actor tenga una formación, un conocimiento acerca de la cuestión actoral, se agradece y ese es el caso de Valentina. Siempre hubo ese diálogo y esa comunicación, de lo que ella pensaba y quería.

Ángela Camacho, quien actuó como la esposa del pescador, agradeció las facilidades y el haberlos tratado de una manera tan amorosa. “Yo creo que esta es una película de amor, y se nota en lo que está en la pantalla, pero también una historia entre actores, productores, de amor, de mucho respeto y de mucha honradez. Algo muy importante es el que hayan tomado en cuenta al talento local, sobre todo los jóvenes; muchos chicos del Centro Municipal de las Artes estuvieron participando, y esto es una gran aportación”, comparte la actriz.

El pequeño Santiago Heredia dijo: “Me gustó mucho la historia y me gustó participar en esta película, yo digo que del uno al 10, yo le doy un 100”.













