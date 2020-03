En Inés Cruz y Verónica Saldaña la creatividad, el arte y la pasión por la costura están a flor de piel

Mazatlán, Sin. - En este mes tan especial, el Mes de la Mujer, cuya celebración se festeja el 8 de marzo, El Sol de Mazatlán realizó una entrevista exclusiva con las talentosas costureras y diseñadoras, Inés Cruz Cuellar y Verónica Saldaña Cruz, madre e hija, quienes comparten su pasión por la costura, y cuentan sus inicios y cómo es que surgió su amor por la creación de trajes espectaculares y cómo se atrevieron a emprender su Taller de Vestuario Escénico

Inés y Verónica junto a una de sus colaboradoras en el taller, Gris. Fotos: Julieta Lomelí │El Sol de Mazatlán

La historia





Mi mamá cosía en el rancho, en Tangancícuaro, Michoacán, y a mí me iba gustando, yo no pensé dedicarme a eso, pero la verdad siempre floreció el gusto, y más cuando venía la gente y hacía un traje y la gente volvía y me decía que cómo le habían chuleado su traje

Verónica Saldaña





El primer contacto con la costura fue a los 23 años, tal vez por falta de dinero, y buscando otra entrada, me puse a trabajar. Es un trabajo muy noble que se hace en la casa, y cuidaba a los niños y todo fluía

Inés Cruz.





La primera prenda

Inés nos comparte la anécdota de su primera creación;

Una vecina me dijo, hazme un vestido, y le digo, ay no, yo no sé todavía, y me dice, sí, te voy a comprar una tela y de repente llegó con la tela, le tomé medidas, pero cuando ya le hice el vestido, todo le quedó menos las mangas. Era un vestido blanco con flores de colores

Verónica Saldaña





Inés Cruz es una costurera apasionada de su arte de confeccionar diseños creativos. Fotos: Julieta Lomelí │El Sol de Mazatlán

La primera máquina de cóser

“Era una Singer de pedal”, recuerda con añoranza.

Cómo es que se viene a radicar a Mazatlán





Se viene mi esposo a trabajar de pescador y vine a visitarlo con los niños, tenía tres, y me fui quedando. Me gustó y me quedé aquí

Verónica Saldaña

Cinco hijos, un varón y cuatro mujeres de las cuales estoy muy orgullosa, porque todos son muy trabajadores e inteligentes”.

En los inicios, Inés hacía vestidos de alta costura de 15 años, de novias. Nunca ha puesto un rótulo en su casa, sus clientes llegan a través de recomendación de las personas a las que les gustaba su trabajo.

Su hija Verónica fue la única que se involucró en la costura. “Ella es Licenciada en Derecho, pero le gustó más esto. Yo no quería, decía yo no quiero ver una de mis hijas cosiendo, pero a ella le fue gustando y ahora es una exitosa”, comparte orgullosa Inés.

Esta es la creación de Verónica Saldaña, vestuario ganador de la comparsa de Honduras del Carnaval de Mazatlán 2020. Fotos: Julieta Lomelí │El Sol de Mazatlán

Verónica Saldaña

Una joven de 40 años, apasionada por la danza nos cuenta parte de su historia:

Yo empecé cuando estaba en Cbtis 51 con el profesor Valentín Ortiz, él era nuestro maestro de porristas, ahí empecé con la danza. Poco a poco estuve en otros grupos, también estuve con Linda Chang “Peque”, ellos fueron quienes me ayudaron al principio. Después entré a trabajar a El Cid en el área de Entretenimiento, que son los shows temas que se bailan en las noches, y fue donde tuve más auge, porque venían coreógrafos y maestros de salsa, pop, todos los ritmos y ahí fue donde aprendí a bailar hasta folclor mexicano.

Aquí arrancó un poco lo de crear vestuarios para los bailarines, porque a raíz de que iba conociendo a estas personas, ellos sabían de mi mamá, que cosía. En ese tiempo, yo no cosía.

Valentín Ortiz hizo su primera comparsa para Carnaval hace como 20 años y mi mamá hizo los trajes y así es como se fue dando esto que ahora tenemos.

Mi mamá también cosió para las noches tema de El Cid, antes de que yo empezara con esto, con el taller de vestuario.

La comparsa ganadora de Armando Sarabia portando el vestuario creado por Verónica Saldaña. Foto: Cortesía │Verónica Saldaña

Comparsas

“Con las comparsas tenemos aproximadamente cuatro años, apoyando a Freddy Corpace, que el año pasado ganó y le quitaron el premio. Le hicimos el tema de otoño. Tenemos varios años colaborando también con el Carnaval, yo bailaba en las coronaciones de la Reina Infantil y hemos hecho vestuario para las coronaciones. Hicimos el vestuario que se cambiaba de colores en una coronación de la Reina Infantil, salían las chicas con un vestido blanco y jalaban los botones y se convertía en un traje de colores como el arcoíris por recomendación de la maestra Montse Millán que era la coreógrafa. Fueron un total de 84 trajes. Ese diseño ya lo habíamos hecho para el profesor Manuel, que es encargado de Cultura en Rosario, lo ve Montse, le gusta porque cambiaba de color en un segundo”.

“Nosotras nos encargamos de materiales, del diseño, de adaptarlo para el baile, porque muchos diseños no son para baile. Es ahí que entra mi experiencia como bailarina, de aquí viene el éxito de nosotras porque conozco la necesidad de la danza, de ser flexibles para ejecutar bien los movimientos”, comparte Saldaña.

El vestuario de la comparsa de Freddy Corpace de Ecuador, creación de Verónica Saldaña. Foto: Cortesía │Verónica Saldaña

gana la comparsa a la que le diseñaron vestuario

Este año 2020, el Taller de Verónica Saldaña hizo vestuario para dos comparsas, para la de Armando Sarabia, fueron 40 trajes, que evocaban a Honduras. Esta comparsa resultó la ganadora absoluta del concurso anual de Carnaval 2020, y la de Freddy Corpace, a Ecuador con 42 trajes. Empezamos a finales de enero porque teníamos trabajo para el Hotel Riu y después con la comparsa.





Fue emocionante enterarnos de que ganó la comparsa a la cual le hicimos el vestuario. Es un aliciente para nosotras

Verónica Saldaña

El equipo

Inés Cruz y Verónica Saldaña tienen colaboradoras quienes las apoyan en la creación de los vestuarios. Gris se encarga de poner piedras, bordar plumas; hay otra chica que viene en las tardes, que corta; aparte tenemos dos costureras que trabajan desde sus casas.

En el taller de vestuario de hace el diseño, se corta y se manda el trabajo a la casa de las chicas para que ellas cosan y ya unimos.

Significado de la costura





Para mí es lo máximo. A mí me gusta y da satisfacción. Estás en tu casa y estás cuidando a tu familia. Es un trabajo noble que te ayuda porque no necesitas salir de casa para ganar dinero. Y me ha servido para sacar adelante a mi familia

Inés Cruz.

A mí la costura me viene del baile. La verdad nunca me hubiera imaginado dedicarme a eso pero mi pasión fue el baile y ahora es vestir a los danzantes y me gusta ir a verlos, y checar todo. A mí no me mandes a hacer un vestido de 15 años o de boda, no; a mí me gusta el vestuario escénico, hacer disfraces, me gusta que me dicen este es el tema y ya le meto toda la creatividad. Me encanta meter distintos materiales









Verónica Saldaña.

Agendar

Hay que apartar fecha para la elaboración de los trajes a whatsapp 669 163 1437. Con dos o tres meses de anticipación para graduaciones en julio o para festivales de diciembre.

Facebook: Verónica Saldaña













