Diviértete estos días de aislamiento junto a tu mascota

Culiacán, Sin.- Para muchos hogares nuestras mascotas son parte muy importante de nuestra familia, por eso, debemos estar pendientes de ellas y más en estos momentos de confinamiento, que de alguna u otra manera les transmitimos nuestro estrés, nuestras ansias o simplemente nuestro estado de ánimo de enfado.

Círculos Un día del niño con sabor a cuarentena

Para esto el veterinario y Técnico especialista en corrección de conducta canina, Carlos Mireles, en entrevista vía telefónica para El Sol de Sinaloa, nos compartió algunos consejos de cómo hacer más dinámicos y divertidos con nuestras mascotas estos días en casa.

Mireles comentó que un algunas maneras activa y divertida de entretener a nuestras mascotas es, “debemos tratar de que la croqueta no la agarren tan fácil, la podemos esconder dentro de una pelota de niño metemos hay la croqueta y que la saque, buscando obviamente que no se trague alguna pieza de la pelota, otra forma es tirárselas al piso para que el perro la recoja será un buen entretenimiento para el divertido, ameno; también le podemos esconder el plato de comida para que el lo busque, les podemos dar unas botellas pets para que se entretengan jugando con ellas y se gane la croqueta, o el simple uso de las pelotas también con cuerdas algo para que ellos este tirando y jalando de ella”.





Carlos Mireles, veterinario y Técnico especialista en corrección de conducta canina. Foto: Cortesía │ Manuel Melchor





Tenemos que buscar diferentes juegos sencillos pero para que nuestras mascotas batallen tantito y se entretenga que es los que nuestras mascotas necesitan Carlos Mireles, Veterinario









Sobre el tema de la alimentación para nuestras mascotas, explicó que deben de seguir con la misma dieta, “de hecho nuestra mascota lo más seguro que van a dejar de comer en algunos casos, porque les va a enfadar la comida como es normal, en otros casos van a estar más tiempo dormidos porque hay más actividad en casa así que ellos se agotan y se duerme, entonces no es necesario cambiarle la dieta”

CON ELLOS LAS 24 HORAS

Algo super importante y que debemos de tener en cuenta es que nuestras mascotas están ya acostumbras ahorita a estar las 24 horas con nosotros, a lo que le preguntamos al experto ¿Cómo evitar que nuestras mascotas sufran cuando regresemos a nuestras labores?, y respondió, “las mascotas se acostumbra a lo que tu le pidas que se acostumbren, ya cuando vallamos a retomar nuestras actividades diarias normales, yo me retiro a trabajar el perro ya que cerramos la puerta veinte minutos después ellos comienzan con su rutina normal; lo mejor es que no te despidas de ellos, ya que si te despides de ellos, ellos creerán que van a salir a pasear juntos y entonces si te puede ocasionar destrozos en casa; entonces lo mejor que podemos hacer es cansarlo, organizarnos y levantaros más temprano para salir a caminar con ellos y agotarlos un poco, para que así cuando salgamos a trabajar ellos duerman y no sientan tanto tu ausencia sin tanto problema, para él es regresar de nuevo a la rutina”.

LAS GARRAPATAS Y PULGAS

Para concluir Mireles comentó que debemos de estar y pendientes de nuestras mascotas ya que ahorita lo que es más peligroso para las mascotas son l garrapata y la pulga, ya que estamos en la temporada de calor, por lo que manifiesta es la temporada donde hay mucha, mucha garrapata y nos aconsejó, “no es simplemente tener bañadas a nuestras mascotas si no protegidos, es decir aplicarles ciertos productos para que esos animales no se les suban y les provoquen algún daño”.

Para contactar al veterinario y Técnico especialista en corrección de conducta canina, Carlos Mireles, esta el número de celular 66 7234 06 13, también lo puedes seguir en Instagram @Elperrobichi

Te puede interesar: Viven agradable mañana llena de elegancia, glamour y altruismo

ALGUNOS JUEGOS:

• Esconde su plato de comida

• Esconde dentro de una pelota sus croquetas

• Préstale una pelota o un embace pet

• Con cuerdas ellos pueden estar tirando y jalando

• Arroja de manera de juego sus croquetas para que ellos vallan y tras de ellas





























Lee más aquí:

Círculos Protege a tu mascota en este próximo cambio de clima

Círculos Paseos para divertirte con tu amigo de cuatro patas este verano

Círculos Llaman a eliminar Pulgas y garrapatas de mascotas