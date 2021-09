Días llenos de entretenimiento

Megacable tiene para esta semana la mejor oferta de programación, tantas películas, series, deportes, entre muchos más, así que disfruta de estos días con la mejor experiencia única en Televisión.

Para este próximo 9 de septiembre está programado el partido Dallas Cowboys vs. Tampa Bay Buccaneers – NFL a las 7:00 pm por el canal ESPN selector 302.

El día 10 de septiembre, Juárez vs Cruz Azul – LIGA MX a las 9:00 pm por el AZTECA 7 selector 107.Para el día sábado 11 de septiembre, PSG vs Clermont – LIGA FRANCESA a las 9:50 am por el canal ESPN selector 302; a las 2:45 Tennis: US Open – 2021 Final Femenil por ESPN selector 302; y más tarde Tigres UANL vs Club León – LIGA MX a las 6:50 pm por ESPN selector 302.

Y por último el domingo 12 de septiembre GP Italia (Monza) – FORMULA 1 a las 8:00 am por el FOX SPORTS 3 selector 307; a las 3:00 pm Tennis: US Open – 2021 Final Masculina por el canal ESPN selector 302; para cerrar el día con New York Yankees vs New York Mets – MLB a las 7:00 pm por el canal ESPN selector 302.

Aprovecha la programación que ofrece Megacable disfruta de una experiencia única en Televisión, así como en Internet y Telefonía.

















