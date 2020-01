Cruz Roja busca capacitar a los ciudadanos como Primer Respondiente

Mazatlán. - En entrevista exclusiva con Elizabeth Sánchez Carrillo, administradora de Cruz Roja Delegación Mazatlán desde hace dos años y medio; Miguel Ángel Zataráin, director de la Escuela de Enfermería, y Antonio Méndez Mendoza, de capacitación en Primeros Auxilios se charló sobre los cursos de primeros auxilios, la carrera Técnica en Enfermería, y el ser conscientes y donar a la benemérita institución. Los tres coinciden en que la mayor satisfacción de su trabajo, su mayor pago, es el poder ayudar a una persona, el recibir una sonrisa, un gracias o salvarle la vida.

¿Qué es el Primer Respondiente?

“El primer respondiente” es aquella persona que toma el curso en Cruz Roja y tiene la destreza y habilidad para atender una situación urgente, que se pueda presentar en el mismo lugar como un centro comercial, en la calle, en la casa, o en un restaurante.

Este curso va enfocado a personas que estén ahí en el momento; ahorita la población mazatleca está creciendo más cada día, y hay ocasiones que el mismo tráfico, no deja llegar a la ambulancia rápidamente, por esto necesitamos personas capacitadas que tengan conocimientos básicos de primeros auxilios y que puedan atender a la persona, aunque no la conozcan, que digan yo sé de esto y ayudar”, explica Antonio Méndez Mendoza son siete años en Cruz Roja.

ACLARACIÓN IMPORTANTE

Elizabeth Sánchez Carrillo, administradora de Cruz Roja Delegación Mazatlán aclaró lo siguiente:

La gente muchas veces se queja porque la ambulancia no llega. Aquí es importantísimo aclarar que el problema es que no nos marcan a Cruz Roja directamente, marcan al 911, y ese es un punto importante, porque la gente piensa que no queremos dar el servicio y no es así. La llamada entra al 911 y ellos hacen una serie de preguntas, que de pronto la gente se puede desesperar porque está en una situación crítica y entra el juego de emociones, y luego el C4 determina hacia dónde va a mandar la emergencia, no necesariamente es Cruz Roja. La gente relaciona, ambulancia igual a Cruz Roja pero no. Hay ambulancias de Bomberos Veteranos, de otras corporaciones. Entonces ellos determinan, dependiendo de dónde está ocurriendo el incidente a quién van a mandar y en eso se toman su tiempo.

Sánchez Carrillo

SUGERENCIA, LLAMA DIRECTO A CRUZ ROJA

“Cuando la llamada entra directa a Cruz Roja, la velocidad de respuesta es inmediata, obviamente, debe haber ambulancias disponibles, hay que entender que tenemos que atender a toda la población mazatleca tanto la población flotante. A veces nos rebasa, porque cada vez crece más la mancha urbana entonces nuestras ambulancias no siempre se dan abasto, pero tratamos de que así sea.

Tenemos varios puntos para que lleguen más rápido. Tenemos una en La Marina para atender a toda la parte del turismo; una en Parque Lineal; otra en Infonavit Playas y dos en el Centro.

Considerando que hay otras corporaciones que también dan el servicio, pues sí se cubre, pero hay ocasiones que los accidentes ocurren al mismo tiempo, y por más que quieras no es posible.

El número directo a caseta de Cruz Roja es 9 81 36 90. La persona que recibe la llamada está preparada, es un técnico en urgencias médicas; él hace un cuestionario breve para no hacer extensa la llamada, sobre qué está pasando, enfermedades de la persona. Esto porque puede que, por cuestiones emocionales, una persona esté un poco alterada, que haya chocado. La radio operadora valora la situación y decide, sí ocupa la ambulancia. Hay veces que lo pueden trasladar por propios medios.

IMPORTANCIA DE SABER PRIMEROS AUXILIOS

“Muchas veces se nos hace fácil mover a un paciente, y decir, lo llevo en mi carro, y en lugar de ayudarlo lo empeoras porque solamente un paramédico está capacitado para decir si se puede mover o de qué manera, ellos tienen la habilidad suficiente para decir se puede ir caminando, o lo tenemos que llevar en una camilla, o tiene que llevar un collarín”, comparte Sánchez.

En el Curso “Primer Respondiente” se les da la base de qué hacer cuando una persona esté consciente o inconsciente, que aquí inmediatamente ocupa una ambulancia. Cuando está consciente, hay veces que sí se ocupa y otras no, es ahí que se enseña a valorar a la persona. Para eso es el curso para quitarte todos los mitos, leyendas urbanas y tengas una mayor formación de primeros auxilios básicos y tú puedas atender y canalizar la situación en el lugar”, explica Méndez.

CURSO “EL PRIMER RESPONDIENTE”

Se imparte el primer sábado de cada mes, con una duración de 4 a 5 horas, es un solo día.

Se les da teoría y práctica. Pueden acudir personas desde 14 años hasta 60 años, dependiendo la condición física. El costo individual es de 600 pesos, ya si se conforma un grupo de 20, 30 personas, este disminuye.





Miguel Ángel Zataráin, Elizabeth Sánchez Carrillo y Antonio Méndez Mendoza, de Cruz Roja Delegación Mazatlán.

CARRERA TÉCNICA EN ENFERMERÍA

La Escuela de Enfermería de Cruz Roja empezó ya incorporada a la Secretaría de Educación Pública e ICATSIN en el año 2003. Anteriormente se daban cursos de un enfermero general, que signos vitales, lo básico. Y con eso ya podías trabajar o desempeñarte en un área particular, cuidando al algún enfermo. Y se pudo lograr una constancia que ya fuera validada no nada más por Cruz Roja sino por SEP e ICATSIN, y se hizo el registro. Ahora hay una carrera con duración de dos años, de manera presencial con cuatro semestres. El alumno asiste a las aulas, se le da la clase teórica-práctica y al terminar cada semestre se manda un mes completo a practicar al campo clínico. Terminando los cuatro semestres, SEP e ITCATSIN pidió un año de servicio social. Tú eliges el área que quieres, dependiendo del hospital que tenga plazas donde se apertura la oportunidad para hacer el servicio y supervisado por nuestros docentes, quienes los estarán visitando periódicamente a ver cómo van y para la documentación. Es de lunes a viernes, horario matutino, de 8 de la mañana a 12 del día. Esto en las instalaciones de Cruz Roja, que cuentan con un edificio con aulas de clase. Nos apoyamos con la Coordinación de Capacitación, que proporciona muñecos con órganos del cuerpo humano”, compartió Miguel Ángel Zataráin, director de la Escuela de Enfermería, quien tiene un año cuatro meses formando parte de Cruz Roja.

¿Quiénes pueden ingresar?

Toda aquella persona que quiera estudiar al área de la enfermería, pero esta profesión es de mucha vocación y de mucho humanismo.

Porque es el querer tú ayudar a otra persona, porque no sabes quién es, de qué familia venga, un desconocido, pero tú estás para apoyarlo. Porque no nada más es llegar, tomar la presión temperatura, en ocasiones se hace hasta de psicólogo. Porque no sabes qué pasa con la persona, ahorita los jóvenes se dañan su propio cuerpo, o estén depresivos, o un accidente.

REQUISITOS

Acta de nacimiento, original y dos copias

Certificado grado de estudios, mínimo secundaria o bachillerato

Comprobante de domicilio

Tipo Sanguíneo

Copia del Curp

4 fotografías tamaño infantil blanco y negro

PROMOCIÓN

En la inscripción para la carrera de Técnico en Enfermería es del 50 %, que está en mil 500 pesos, con 750 pesos, te puedes inscribir; y las mensualidades son de 700 pesos.

PROYECTO

La administradora de Cruz Roja, Elizabeth mencionó que se está trabajando en un proyecto de visitas guiadas para escuelas y para el público en general, con la intención de que los niños desde pequeños vayan viendo la importancia de Cruz Roja, fomentarles esa cultura de la autoayuda, de saber que existe una institución que es para ayudar de manera altruista a los demás, que conozcan que tenernos una escuela para preparar a los socorristas, con la carrera de Técnico en Urgencias Médicas, y la Escuela de Enfermería, el área de ambulancia. También se trabaja con una coordinación para formar jóvenes; se hacen brigadas para ir ayudar a la población. Que los ciudadanos sepan que Cruz Roja no es sólo una ambulancia. En febrero se arrancará con la primera visita, siempre y cuando haya escuelas interesadas y se inscriban, enfocados a niños desde kínder.

INVITACIÓN

Tenemos el respaldo de todos nuestros consejeros, que de manera voluntaria vienen regalan su tiempo a Cruz Roja y muchas veces su dinero. Sin la ayuda de ellos sí sería muy complicado, porque los ingresos para Cruz Roja son pocos. Tenemos nuestra página de transparencia, cuando termina el año hago un informe a mi gente, al consejo. Tratamos de que todo sea transparente y de que los hechos hablen. Me gustaría invitar a que dejen de lados los tabúes de que Cruz Roja todo se embolsa y que donen, porque nunca sabemos cuándo la vamos a necesitar, porque todos estamos expuestos.

Sánchez Carrillo

DATO CURIOSO

El hospital se llama Hospital Lucía Medrano, pero es mejor conocido por los ciudadanos como Cruz Roja.









