Zamora le revira a Rocha

Cada quien es responsable de lo que hace, respondió el candidato a la gubernatura por la alianza “Va por Sinaloa”, Mario Zamora Gastélum, al ser cuestionado sobre la denuncia que hicieron representantes de Morena y el PAS en contra del secretario de Pesca, Evelio Plata Inzunza, ante la Fiscalía General del Estado y la Fepade.

Y aunque la denuncia es también contra el gobernador Quirino Ordaz por realizar convocatorias ilegítimas para mesas de trabajo entre los partidos políticos, en el caso del secretario de Pesca estatal es por haberse subido al camión del candidato de la coalición PRI, PAN y PRD, hacer un video abordo y expresar su apoyo como funcionario público.

“Se ha hecho muy famoso ese camión. Cuando nos subimos al camión hacemos una dinámica como el Big Brother, se empieza a transmitir todo, más de 3 mil conectados ha habido en esos trayectos y cada quien es responsable de lo que hace”, expresó.

Zamora Gastélum aseguró que ni un solo peso o dinero público de ningún gobierno ha entrado a su campaña, que todo es transparente como el agua.

Con respecto a su contrincante, comentó que Rubén Rocha no es congruente con lo que dice y hace, ya que hace no mucho criticaba a quienes utilizaban estudiantes de la UAS para ir a los eventos de un partido, al tiempo que calificaba a Héctor Cuen como corrupto y corruptor, y ahora ya no lo hace, por el contrario, permite que estudiantes universitarios ondeen banderines de la alianza Morena-PAS.

“Qué raro que ya no se queje ¿Ya lo corrompieron, señor Rubén o qué? Hay que tener congruencia y decencia, no nada más la lengua larga”, le mandó decir de frente a las cámaras que le grababan en su gira por Mazatlán.

En cuanto a la denuncia que él presentó ante la Fiscalía por la guerra sucia en su contra en páginas de Facebook, y en la que han involucrado a su esposa, comentó que esta sigue en su proceso de investigación y que confía que habrá resultados, pues se pagó publicidad con una tarjeta de crédito que tiene nombre y apellido, y esa persona, agregó, lo más seguro es que tiene amigos y relaciones.

“Hay que seguir el hilito y vas a ver quién es el perverso, el zacatón, cobarde, va a salir. Yo le tengo confianza a la autoridad, por eso lo denuncié ante la Fiscalía y lo voy a denunciar ante la Guardia Nacional también, que me dicen que tiene policía cibernética para que investigue, pero les digo algo que lo sepan muy bien el pueblo de Sinaloa es mucha pieza para este par de cobardes, rajones, es mucha pieza. Por eso les vamos a ganar el 6 de junio”, sentenció.

No es de extrañarse que en la guerra política salgan los dimes y direstes entre los candidatos, parte de este ardid político, es meterse hasta con la familia, la que debe ser sagrada para cualquier ciudadano común, como para los candidatos.

Queda mes y medio de campaña, la cosa se pondrá más roja y más en esto de las redes, donde cualquiera se puede prestar para esta guerra sucia, pues no son medios regulados.

Recuerden estimados lectores y lectoras, que A la Sombra, se gentan buenas y malas acciones que tarde o temprano salen a relucir.

Sergio Torres se va quedando solo

El papel de Sergio Torres en la campaña ha sido el de golpear a diestra y siniestra a los candidatos punteros con la intención de arrebatarle algo de los votos que no trae consigo. Por más que lo asegure, los números no mienten y el ex priista sabe que no logrará crecer más allá de 15 por ciento en la intención de voto, por más que diga que en sus encuestas propias va adelante.

Nadie se engaña por más que quieran desvirtuar los estudios demoscópicos, por eso a Mario Zamora le urge debatir con Rubén Rocha Moya, el gran enemigo a vencer en esta contienda y quien aparece arriba en todas las encuestas. Que si no crece, que si ya se estancó, la cosa es que el hombre de Va por Sinaloa no ha logrado adelantar a Rocha. Eso sí, su trabajo por todo el estado se nota en el crecimiento estadístico.

La cosa es que todo parece indicar que Sergio Torres va perdiendo, día a día, muy lejos de la meta, todos los apoyos que estaba amalgamando bajo la promesa de ser uno de los punteros. Es cierto que comenzó en el sótano y hoy le dan, más, menos, arriba de 11 puntos. Es decir, ha crecido, pero no como para tumbar a Zamora y menos a Rocha. Y ello le ha granjeado una baja considerable en los recursos.

Indicio de ello es que el señor de los Morrines ahora anda en demanda tras demanda, acusa desigualdad en el gasto de campaña (¿ya no consigue papeles del Ayuntamiento?), señala presuntos despilfarros, etcétera. Ahora ya sabe qué es estar del otro lado, del ese donde no puede usar los recursos públicos o privados para inflar las campañas, como lo hizo en 2016 en aquella famosa llamada a Quirino Ordaz, enviándole “papeles” y atorándole en las sindicaturas.