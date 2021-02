¡Ya ni en grandes ligas!

Polémica inauguración de la serie beisbolera, en la que se descontroló la sanas distancia, los roces corporales y se barrieron los protocolos ante los ojos de los 970 elementos que estarían al pendiente de las medidas sanitarias en el estadio.

El presidente Municipal porteño y las autoridades estatales podrán declarar que son fotos falsas, que fueron truqueadas, para su mala “suerte”, hubo cerca de 12 mil testigos.

No se tuvo el suficiente criterio para visualizar que todo aficionado que compro un carnet, querría ser parte de la inauguración, peor aún, que un equipo de casa cerraría la noche.

No podemos ocultar el orgullo que nos da tener otra Serie del Caribe en el puerto, ver a las estrellas caribeñas, como Yadier Molina y Robinson Canó, pero tampoco podemos ocultar que el puerto está en un estado crítico por la pandemia y aún así asiste el público a los estadios, a abarrotarlos y a andar mendigando un boleto con los revendedores que tratan de hacer su agosto a toda costa y todo por un capricho de nuestro gobierno, que no ha tenido los suficientes pantalones para cerrar Mazatlán, lugar donde la pandemia no existe y los negocios son negocios.

Parte de la responsabilidad, de estar o no en un evento masivo, es de los asistentes, pero es responsabilidad de los gobiernos, controlar y ordenar. Esa es su chamba.

El beisbol como pretexto

No podía faltar el cruce de señales ocurrido el domingo desde los palcos del estadio “Teodoro Mariscal” en la inauguración de la Serie del Caribe. Este lunes circularon las fotografías del encuentro “fortuito” ocurrido en el palco de José Antonio “Toñeque” Toledo Pinto, dueño del equipo Venados de Mazatlán. Ahí fueron captados en amena charla el ex gobernador Mario López Valdez y el actual mandatario Quirino Ordaz Coppel.

En política nada es casual. Ambos lo saben y eso de dejarse ver juntos después de años de no hacerlo a escasos nueve meses de que concluya el actual gobierno, habla de que el escenario que viene depara sorpresas.

Las fotos hablan de que entre ambos hay buena relación, pese a los desencuentros. Por ahí ya se promueve el ex brazo derecho de Malova para ser candidato por Morena para la alcaldía de Culiacán. Lo que Gerardo Vargas logre, sin duda será una jugada para comparar su peso y figura frente a su pisano mochitense Mario Zamora Gastelum, empujado por Quirino para pelear la gubernatura por la alianza PRI-PAN-PRD.

Zamora dio de qué hablar también el domingo por la noche. Circuló una versión no desmentida de que entró “de contrabando” a la inauguración de la fiesta beisbolera. Los precios de los boletos iban desde los 22 mil que costaba un carnet VIP, hasta los cinco mil 780 en la zona más económica en una modalidad de venta que se imprimó la venta en taquilla.

El escándalo por las aglomeraciones que se vieron, le sumó el senador del PRI su granito de arena. El aspirante a la gubernatura tuvo un cierre de campaña desde las gradas aprovechando el fondo del gentío en medio de la curva ascendente de contagios en el puerto.

¿Cuál será la factura que se pagará ante este despropósito? Esperemos que no sea muy alta para los trabajadores de la salud y los hospitales en las próximas semanas.

Les quitan el castigo

“Mamá Morena” se compadeció de uno de sus hijos malcriados y le levantó el castigo, al empresario laboratorista Guillermo Benítez, quien anduvo el mes pasado, hablando entre dientes, expresando que su “ama” no lo comprendía, y con su ayuda y sin ella el seguía trabajando.

Lo que si es cierto que este levantamiento de castigo, no significa, que invalide la sentencia de violencia política en razón de género, que ya dictó el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al igual que le Tribunal Estatal.

Para que usted no se confunda, la sentencia de ambos tribunales fue muy clara, no hay vuelta de hoja, por este periodo electoral el Químico está fuera del la jugada.