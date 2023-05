¿Y la directora del hospitalito?

A la directora de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Mazatlán, Claudia Pérez Ramírez, "ni la voz se le conoce", y es que desde que la doctora tomó posesión del cargo, hace cinco meses, ni una sola entrevista o declaración ha concedido a los medios de comunicación.

Esto a propósito de la situación que se vive en el Hospital Municipal Margarita Maza de Juárez, luego de que Coepriss suspendiera el quirófano, área de maternidad y ceye. Fue el alcalde Edgar González Zatarain quien salió a dar una explicación y responder dudas, mientras que Pérez Ramírez brilló por su ausencia.

En esa ocasión se le preguntó al munícipe el por qué no lo había acompañado la funcionaria, respondiendo que sí lo había hecho pero que se había quedado en reunión con lo regidores y que al terminar la atención se le podría entrevistar. No fue novedad que al salir de la conferencia la directora ya no se encontraba en el lugar.

Quién mejor que ella para detallar las condiciones en las que se encuentra el "hospitalito" y la relación con el personal, en especial el sindicalizado, que ya en reiteradas ocasiones han pedido su destitución o la han acusado de tal o cuál cosa.

Ese mismo día, más tarde, González Zataráin se reunió con los líderes sindicales, encuentro en el que tampoco estuvo Pérez Ramírez. ¿Cómo coinciliar y solucionar los problemas si no están todas las partes involucradas?

Cuando recién fue nombrada, los reporteros intentaron entrevistarla en un Lunes Cívico, sin embargo se negó en dos ocasiones ¿la razón? estaba "ocupada", echando la plática con la titular de Sippina.

El primer edil ha manifestado en reiteradas ocasiones estar satisfecho con su trabajo y dejando claro que su despido no va a estar sujeto a caprichos.

Si algo diferencia al actual alcalde de su antecesor es la apertura que hay, tanto de él como de sus funcionarios, hacia los medios de comunicación, pero ¿será que vuelve esa cerrazón que había con "el Químico" Benítez Torres o será más bien que González Zataráin quiere acaparar todos los reflectores?

Sin vigilancia en temporada de veda

Y una vez más la inspección y vigilancia en los esteros del sur de Sinaloa durante la temporada de veda es nula, lo que pone en riesgo la próxima temporada de capturas de camarón.

Pescadores de la zona Huizache-Caimanero denunciaron que sólo 15 días del mes existe una vigilancia, ya que para ese periodo de tiempo es para lo que alcanza el recurso federal que se recibe.

Los demás días los esteros se quedan a la deriva porque no alcanza el dinero ni la gasolina con la que se cuenta.

Y aunque ellos tratan de estar alerta, son la Secretaría de Marina y la Conapescs las encargadas de vigilar que el camarón pueda completar su ciclo de reproducción antes de ser capturado.

Pues sí, una vez más queda demostrado el desinterés de las autoridades para una de las actividades que tanto le han dado al estado y que si no se hace algo rápido, podría desaparecer en pocos años.