Vivir de las arcas públicas

Un diputado local en Sinaloa gana 105 mil pesos mensuales, pero además, tienen un fondo de gestión de 20 mil pesos a comprobar y los coordinadores parlamentarios tienen otro bono, lo mismo pasa para quien preside la Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva.



Pero resulta que hay algunos diputados para quienes toda esta grosera ganancia -grosera frente a un pueblo pobre- es insuficiente y todavía tienen la desfachatez de cargar a los contribuyentes facturas de sus comidas, bebidas y gustitos bajo el argumento de las “comisiones oficiales”.



Que no es ilegal, señalan las voces más avezadas de la retórica en el Palacio Legislativo, que suelen decir que ponen la verdad al centro, cuando no se trata más que de nuevas formas de simular que se es austero, cuando es una falacia. En todo caso, ¿les parece moral a ellos que suelen medir, desde el desprecio, la moralidad de los de enfrente?

Un Congreso austero sería aquel que solamente le da al diputado su dieta mensual y no esas canonjías que son a cargo de los contribuyentes, gastos superfluos que se traducen en frivolidades que ellos bien pueden costearse de lo muy bien que ganan.



En un año y medio, casi 600 mil pesos se fueron en este concepto de comisiones oficiales, pero además, El Sol de Sinaloa no encontró pruebas de los resultados en favor del pueblo que tuvieron esas “comisiones”. De un viaje de Pedro Lobo en el que facturó una nutritiva comilona de 3 mil 500 pesos, no se tiene más que la certeza de que fue a Los Mochis a alimentarse bien.



Pero no es sólo ese gasto desvergonzado de un Congreso que se presume austero, también se ha puesto en duda el buen uso del fondo de gestión, que ni debería existir porque es un fondo clientelar, ya que a Pedro Lobo se le encontró que le paga una beca a una empleada del Legislativo.



¿Y el pueblo bueno y sabio, los niños en las calles, cuándo tendrán esos beneficios que se arrogan nuestros legisladores?

El eterno problema de la basura



La basura en Mazatlán es todo un tema y mientras el municipio no encuentra sitio para la construcción de un relleno sanitario, el basurón actual, un tiradero a cielo abierto de 35 hectáreas, opera fuera de norma desde hace varios años ante la falta de un proceso de tratamiento adecuado de los desechos sólidos; contamina aire, tierra y agua.



El Ayuntamiento está obligado a clausurar el basurón por una indicación judicial a más tardar en el mes de octubre, así que el tiempo apremia.

Desde la administración pasada se manejó la posibilidad de construir una planta de tratamiento de residuos sólidos, algo que fue desechado al costar alrededor de 4 mil millones de pesos. Sin embargo, si se sacan cuentas de todos los derroches que hizo el anterior presidente municipal, Luis Guillermo Benítez Torres y de lo que ha tenido que pagar el Ayuntamiento por sus malas decisiones, bien hubieran podido abonar e incluso pagar la totalidad de ese proyecto que tanto necesita Mazatlán.



Además de sus viajes, en los que se gastó más de 1.6 millones de pesos de 2018 a 2022, está el sonado caso de la compra de luminarias a la empresa Azteca Lighting por 400 millones de pesos, de los cuales se perdieron 60 millones que nunca pagó el ex alcalde.



A eso hay que sumarle los 544 millones de pesos que el Ayuntamiento tiene que pagar este 2023 por demandas pérdidas, los más de 2 millones de pesos anuales que se pagan al Ejido de Urías por la renta del predio en el que se encuentra el basurón actual y los 3 millones de pesos que se destinaron este año para realizar estudios de impacto ambiental para echar a andar un relleno sanitario tipo A y solucionar la problemática.



Y si seguimos buscándole en las finanzas municipales, seguramente sí se juntan los 4 mil millones de pesos que cuesta la planta de tratamiento de residuos sólidos. Sin embargo, esos recursos fueron desaprovechados por los malos manejos de las autoridades y los más perjudicados, como siempre, fueron los mazatlecos.