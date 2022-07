Vestir como las demás

Hoy en día se ha hecho más conocido el concepto de “Aesthetic”, palabra que al castellano se traduce como “estética” lo que significa a algo que produce placer a la vista, en el sentido que sea y abarca muchos detalles, además de características a cumplir, aunque el conjunto de razones o rasgos en generales se han ido modificando últimamente.

En sí, este se entremezcla con una nostalgia de los principios de los 70, finales de los 80 y la década de los 90 en general.

Este nuevo estilo de vida donde el postureo en redes sociales se ha vuelto más amplio y que muchas o muchos pueden sentirse identificados, porque aborda muchos aspectos de la vida misma.

Sin embargo, cuando camino por la calle, me doy cuenta de que cualquier chica se viste de esa manera, por ejemplo, los jeans rotos, amplios, con un croptop colorido, y unas trencitas en el cabello, sin dejar de lado los tenis blancos, aunque es un look básico, y claro es aceptable, siento que se le podría sacar más provecho a esa ideología, o esa esencia del concepto, no viéndote igual que las demás, sino, adoptándolo como estilo propio.

Y bien, no solo hablamos de la ropa, también del cabello, la decoración de tu recámara, el contenido que se comparte en redes, el fondo de pantalla de tu celular, las plantitas que tienes en tu casa, e incluso, la actividad de ordenar la despensa en botecitos transparentes, que cuando vemos ese TikTok es muy placentero para la vista.

Ahora bien, las chicas jóvenes de entre 12 en adelante, ¿se visten de esa forma porque así es su estilo propio o solo están siguiendo una moda? Tal vez las redes sociales como todo influyen de manera brutal en las decisiones y gustos de cada persona, ahora hay que imaginar cuando se trata de una niña o niño en el que todavía no están muy seguros de quiénes son y de qué les gusta vestir, por lo que creo que sí es un factor importante.

Por consecuente, lo relevante sería en, confiar cuál es tu estilo personal propio, sin la necesidad de tener que seguir una moda, no dando por sentado que el seguir con lo que está en tendencia está mal, sino refiriendo a que se puede dar una idea de lo que está en tendencia y llevarlo con nuestro propio estilo, ya sea tu personalidad y lo que más te guste y te llame la atención, como la estética aesthetic puede tener un deje retro, grunge o rockero.

También creo relevante que la forma de expresión ya no es la misma que hace 10, 20 o 30 años, porque los niños ya puedes escoger el estilo que más les guste, situación que antes ni de sueños se imaginara que ocurriera porque se tenía que usar el pantalón, la blusa y los tenis que mamá y papá escogían, cuando obvio no usaban el uniforme escolar.

Entonces aprovechando que la modernidad ha hecho de la suyas con tantas redes sociales, hay que ser dueños de nuestro propio lienzo, no usar lo que está en tendencia solo porque está en tendencia, sino, aprovechar la idea del concepto de lo que se está usando y aplicarlo con el propio estilo, de esa forma, vas a destacar más, ayudará a tu autoestima por la confianza y de darás cuenta de que no eres como las del montón, porque de eso se trata y de eso siempre se ha tratado, de resaltar expresando lo que somos y sentimos a través de diferentes partes, pero en esta ocasión, expresándole al mundo quienes somos por nuestro estilo de ropa.

Ahora que ya conoces el contexto de esta tendencia, seguirás siendo parte de la misma o te arriesgarás y sacarás esa parte oculta de ti para que le expreses al mundo quién eres y solo con tu outfit.