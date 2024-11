Vengan los eventos masivos

Si estuviéramos en febrero-marzo de 2025 con esta sensación de inseguridad que tienen los mazatlecos, ¿se realizaría el Carnaval?, o mejor dicho, ¿las autoridades municipales tomarían esa decisión o le dejarían el asunto al Gobierno del Estado?

Ahí se las dejamos, lectores.

Encerrarse no es la opción, pero tampoco lo es exponerse.

Es cierto que en el puerto no suceden, por el momento, enfrentamientos ni ataques masivos cada día, no, no han ocurrido, pero los asesinatos “selectivos” siembran ese escenario de inseguridad entre la población, y si a esto se le suma que entre los recientes asesinatos uno de ellos es el de un ex jefe policiaco, el miedo estalla y se generaliza.

La cancelación de eventos artísticos, no así los deportivos, se han hecho ante la percepción de que las cosas no andan bien en materia de seguridad.

Vaya, la cancelación de la Expo Ganadera en Culiacán y la suspensión temporal del palenque es un claro ejemplo de que la violencia le ganó la batalla a la narrativa simplona de que Sinaloa está tranquilo.

La declaración de la alcaldesa Estrella Palacios de que en Mazatlán sí hay condiciones para realizar los eventos masivos nos lleva a preguntarnos, ¿entonces por qué se han cancelado varios conciertos?

En esencia todo parte de la percepción de inseguridad que no logra combatir todo el lenguaje corrosivo que corre en las redes sociales.

Volvamos al tema del Carnaval, si ahorita fuera la máxima fiesta de los mazatlecos, ¿usted acudiría a esos eventos?

Su respuesta puede ser el fiel de la balanza en una decisión trascendental de las autoridades, ya sea a favor o en contra.