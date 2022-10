Vanguardia en Libertad | Trastorno del siglo XXI

Quién iba a pensar que una de las enfermedades que conquistaron estos últimos años ha sido la ansiedad y la depresión, en todo el mundo hay focos rojos por estos problemas mentales que se han tomado más presencia a raíz de la pandemia, y hablamos de “tomado presencia” porque siempre han existido solo que hasta hoy se la ha puesto la debida atención. El tener ansiedad, si nos enfocamos en un solo trastorno, es esa insaciable preocupación por todo lo que todavía no pasa, por las cosas más pequeñas e insignificantes que muchas veces no tienen alguna consecuencia en la vida, pero aun así, te preocupas.

Se trata de siempre sentirse inquieta, batallar montones para que te tomes un momento y te relajes, se siente la dificultad de no poder controlar tus emociones o lo que te atormenta y sobre todo pelear con tu propia mente para lograr enfocarte en una idea o en una sola actividad.

Y todos estos pensamientos e inquietudes se ven reflejados en tu propio cuerpo, por ejemplo, esas ganas de vomitar que te dan cuando sientes que algo hiciste mal y que por esa razón te pueden llamar la atención, pensando y haciendo memoria en qué momento crees que lo hiciste mal para de una vez estar pensando en qué dirás y poder explicar el motivo por lo que lo hiciste de esa manera, porque eso causa tu ansiedad, además de otro padecimiento, el pensamiento intrusivo, que es cuando llegas al momento de pensar situaciones catastróficas, en el sentido: si sientes que te equivocaste en algo del trabajo, piensas en que te van a despedir y además de recibir un regaño brutal por el error.

Es así cómo se siente una persona con ansiedad, muchas veces (si no es que la mayoría), lamentablemente no pueden explicar ese sentimiento porque no puedes encontrar una manera de hacerlo, se intenta (por supuesto) pero nadie va a entender por lo que pasas si esa persona no lo ha vivido, y sí puedes ser empática, pero al final del día no vas a sentir lo que realmente es y esa persona difícilmente encontrará la manera de darse a entender; y es ahí cuando se causa el conflicto.

Continuando con el conflicto, es alarmante que este trastorno cada día se haga más normal, estamos hablando de que muchas personas ya viven con la ansiedad en todo su esplendor, sin siquiera ser conscientes del daño y del peligro que se están generando, lo toman como un estilo de vida, un pésimo estilo de vida, e incluso, hay personas que llegan a romantizar los síntomas.

Y lo digo porque ya me pasó, yo no sabía que tenía ansiedad hasta que los síntomas fueron más explícitos, la preocupación, la sensación de tomar mucha agua porque tenía reseca la garganta (aunque estuviera tomando agua todo el día) las preguntas en mi mente sin respuestas; y recuerdo que yo no lo tomaba en serio, por ejemplo, para cualquier cosa que me generara conflicto sin siquiera saber, mi expresión era, “ay me causa ansiedad” y ahora no me expreso de esa manera, ahora la siento. Para todas aquellas personas que están pasando por algo que les inquieta, que les preocupa, que no saben o no entienden la razón, el origen de todo lo que pasa por su mente, se deberían





de atender, nos deberíamos de atender, porque esto no es un juego, no es algo que se pueda dejar de lado porque la mente es muy poderosa, ya sea en un aspecto positivo o negativo, y todo lo que llega a nuestra mente tiene repercusiones.





