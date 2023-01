Vanguardia en libertad | Shiaparelly FW 2023

Apenas el primes mes del año y ya comenzamos con las sorpresas en la moda, pues resulta que la Semana de la Moda 2023 en París ya se está llevando a cabo, y no estoy segura si ya vieron el icónico look de Doja Cat, pero si no lo han visto deberías de buscarlo para que tengan la noción del contexto, si ya lo viste, continúa.

El desfile inaugural fue a cargo de Haute Couture de Shiaparelly donde acudieron diferentes personalidades, entre ellas Kyle Jenner quien como era de esperarse se llevó el show, pero, en eso, llegó Doja Cat con uno de el icónico look que definitivamente dejó huella en este año. La rapera estadounidense brilló como nadie en el evento, vistiendo un traje rojo completo con más de 30,000 mil cristales de Swarovski aplicados a mano, y realmente estaba cubierta por todos los cristales, de los pies hasta la cabeza. El proceso de esta obra de arte duró casi cinco horas.

Ahora dejando de lado a la poderosa Doja Cat y pasando de lleno a lo que fue el desfile que definitivamente causó revuelo, pues la ahora Schiaparelli Alta Costura primavera verano 2023, su desfile inspirado en el Infierno de Dante, Schiaparelli dejó de lado su clásica acentuación del pecho que es uno del sello de la marca para poner el ojo en la cintura, otra tendencia que estamos viendo en cada semana de la moda, y en los looks se puede observar que las prendas entallan demasiado, por lo que le da un volumen a la cadera, haciendo resaltar esa cinturita de avispa, además de las prendas de cuero negro, diseños en lentejuelas y los abrigos alcolchonados que aunque a muchas personas no les agrada tanto la idea, a muchos les encanta.

Y bueno, como parte del dramatismo que se necesitaba, llegan los trajes de sastre con esos escotes tan pronunciados en "V" con esas impotentes hombreras y mangas largas que ópticamente hacen que el efecto sea más estilizado.

Ahora bien, lo que causó un sinfín de comentarios positivos como negativos, fueron las prendas con pieles exóticas, la antecesora Elsa Schiaparelli utilizaba piel de leopardo o de mono para sus creaciones. Pues miramos en pasarela a las supermodelos que conquistaron los 90, como Irina Shayk, Naomi Campbell, Shalom Harlow, con una cabeza de lobo y una cabeza de león, por mencionar algunos. Situación que a mucha gente le pareció MUY exótica por pensar que fueran reales, sin embargo, las partes de las prendas estaban hechas de gomaespuma, resina y pelo falso. Así que para los cuidadores de las especies, ningún animal fue dañado en ese proceso.

Aunque hubo comentarios, ya que se sostuvo que no fue buena idea realizar la idea de esta manera, puesto que, de igual manera, incitaba a la caza.

Al final de todo, cada quien tiene su propio criterio, hubo personas que aprobaron y aplaudieron la idea, pero, hubo otros puntos de vista que califican de nefasta la idea justa por la utilización de animales, donde explícitamente cargan sus caras como si fueran un premio.

¿Ustedes vieron el desfile, qué les pareció? Los leo con gusto…





