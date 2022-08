Vanguardia en Libertad | Ojitos Bonitos

Como parte de un buen look y que esté completo es fundamental tener los accesorios perfectos, sin embargo, recientemente ha estado en tendencia un accesorio muy peculiar, hablando así de los “ojitos”, la pequeña referencia que está por todos lados, tanto en collares, esclavas, anillos, pulseras y de más tiene y ha causado diferentes formas de pensar, si es de buena suerte, si alguien te la tiene que dar, creo que cada persona es tan supersticiosa y que muchas veces se dejan ir por lo que diga la gente, por ejemplo, si la prima de una amiga le da buena suerte o a la vecina del primo le trajo puras desgracias. Y es ese el problema, que muchas veces se dejan ir por el qué dirán en igual de investigar acerca de la situación, porque no importa que haya estudios o referencias creíbles acerca de una situación porque no le creen, pero no sea que le pasó a la cuñada de tu tío porque a eso sí le toman mucha importancia.

Ahora bien, como todo tienen sus orígenes y todo eso, pues el ojo turno o “nazar” como también se le conoce es un amuleto que te protege, en sí se presenta en forma de una gota plana y en interior tiene la forma de un ojo y sirve para protegerse de las malas vibras o el mal de ojo; el mal del ojo es algo maléfico, que transmite males con mirar de cierta forma; además de que varía el color con el que lo lleves porque normalmente se usa en color azul. Supuestamente se le atribuyen propiedades mágicas que pueden protegernos de energías maliciosas, e incluso, de gente envidiosa. Y la gente cree y dice que los malos sentimientos que nosotros mismos generamos, los seres humanos, pueden salir por los ojos, porque es la parte más expresiva del cuerpo, y para evitar que esa energía influya en las personas de nuestro alrededor, es utilizada como una barrera protectora de los sentimientos negativos.

Como tal la creencia del mal de ojo todavía está presente que todavía creen en ella diferentes culturas, aunque para otros es no más que superstición, por lo que no pienso tomar parte del debate, porque soy supersticiosa con algunos temas, pero no lo sería en este, así que prefiero mi neutralidad. Creo que todos hemos sido testigos de que está en el “ojo internacional” porque al fin de cuentas, no sabes si la persona quien los usa, lo trae por moda o solo para sentirse más tranquilos.

Esta repentina tendencia obedece a que las personas quieren usarlo como bisutería o accesorio simple, pero olvidando o desconociendo los antecedentes o el origen de la joya, además de que en México no somos muy creyentes del mal del ojo. De hecho, es como la tendencia que dio mucho de qué hablar, como todo, cuando hubo diferentes personas usando burka como si fuera una moda, cuando en realidad es la cultura de otros lugares, donde también existe razones por las que se usa, donde incluso mucha gente habló en contra de esta referencia puesto que no se les hacía justo que cualquiera usara este tipo de atuendos, solo por caer en la moda, no tomando en cuenta lo que realmente significaba pero bueno, siempre habrá personas que quieran formar parte de algo aunque siquiera sepan de qué están hablando o haciendo solo por seguir el mame y eso es lo peor, no tener el criterio suficiente como para querer pertenecer o no a algo, y no estoy segura a

que se deba, puede que sea la falta de autoestima o quien sabe por qué, en fin, cada quien, solo que no siempre es bueno caer en las tendencias. ¿Y tú usas una cadenita de ojitos lindos?