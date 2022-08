Vanguardia en libertad | ¿Miss Universo Incluyente?

Y si, otra vez soy yo hablando sobre certámenes pero créanme que por esta ocasión sí está dando de qué hablar; Miss Universo siendo una de las franquicias más reconocidas en cuanto se trata de certámenes de belleza, siendo una referencia para cualquier persona quien esté interesada en incursionar en este medio, como siempre y como era de esperarse con tanta modernidad y con tantas ganas de que todo se vuelva incluyente decide también formar parte de; a principios del mes, la cuenta oficial de Instagram de la franquicia compartió a partir del próximo año 2023, se podrán “aceptar” a mujeres casadas, embarazadas y con hijos, donde siempre y cuando estén dentro del margen de edad, hablando así de 18 a 28 años, pero, qué nos quiere decir eso, ¿está bien que se haya tomado esta decisión?

Hablando muchos años atrás, cuando apenas comenzaban estos concursos, las reglas y las exigencias que se tenían eran muy estrictas acerca de tanto sus físicos como de su mente, bueno, aunque antes no eran tan exigentes con lo que pensaran es por lo que a la gente bonita se le cataloga como tonta porque creen que nadie puede ser bonita y que tenga cerebro, en fin, ese es otro tema.

Mi punto es que cuando hablamos de “Miss” nos referimos y se trata de una persona que realmente sea señorita y ustedes y yo sabemos a qué me refiero… Por lo que se está modificando la “esencia” del concurso, y aclaro, no estoy diciendo que esté mal, tampoco se trata de eso.

Al momento en el que Miss Universo se expresó tan incluyente con las próximas concursantes todo el mundo se quedó impactado porque cómo es que las reglas ya cambiarían de un instante a otro y no es que solo sea una decisión así sin más, me imagino y es obvio que pasó por muchas personas para que se lograra concretar, y como era de esperarse muchas personas se dijeron de acuerdo y otras por supuesto dieron el grito en el cielo con tal noticia y es que no es para menos.

Ahora bien, estamos hablando de que cualquier mujer independientemente de su situación personal puede ser parte del concurso y es que la mujer más hermosa del mundo debe de ser una referencia, una portavoz para todas las demás mujeres y es que tal vez la organización quiere que todas las mujeres nos veamos reflejadas en la próxima Miss Universo, ya sea casada, con hijos o que esté embarazada, en el sentido de que ahora ya cualquier mujer puede representar la corona.

En redes sociales la noticia fue un ¡boom! Con comentarios tanto asertivos como machistas, donde la gente opinaba desde su perspectiva, por ejemplo, hubo un comentario muy subido de tono donde se afirmó que el valor de las participantes radicaba en el hecho de haber tenido parejas sexuales (a eso me refería con lo de “señorita”) al momento de hacer casting para el certamen, por otro lado, señalaron el físico estándar que se debía de mantener por aquello de las concursantes embarazadas.

En una entrevista, la poderosa Andrea Meza conocida también como “La Máxima” (Miss Universo 2021) comentó al respecto de este tema que cuando ella cuando fue Miss Universo había días en

donde solo dormía dos horas, exponiendo el enorme esfuerzo por su parte; entonces también por parte de la organización se tendría que aclarar muchos aspectos tanto para las concursantes como para la franquicia.

Dejando de lado las condiciones de las participantes interesadas al momento del casting, imagínense cuando se realice el concurso y que una de las ganadoras sea esa persona embarazada, casada o con hijos, que pasaría; de antemano todas las concursantes saben lo que conlleva el ganar una corona de certamen, hablando de eventos, la agenda tan ajetreada, el que se porte una corona es señal de responsabilidad tanto con la organización como con el mundo, y tendría que entender que es un desgaste emocional tanto físico.

Con todo esto, personalmente prefiero mantenerme al margen, sin embargo, ¿tú estás de acuerdo con esta decisión?