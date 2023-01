Vanguardia en libertad | Lo nuevo en 2023

Ya han pasado los primeros días de este 2023 y creo que muchos nos cuestionamos qué es lo que nos depara de esta nueva etapa en el mundo de la moda, y por supuesto que estoy preparada mentalmente para lo que viene.

Como es costumbre hay algunas cosas que nos hacen decepcionarnos, espero no regresar a lo mismo, a los tiempos donde se usaban las prendas con temática de galaxias, ¿lo recuerdas? O también cuando era lo más top usar los pantalones con falda, espero de verdad que este año no nos sorprenda de esa manera, aunque bueno, cada quien.

Y como siempre digo, como hubo cosas negativas, también positivas, este 2022 sí que nos sorprendió con tanta innovación en algunos aspectos y en otros nos recordaron las modas anteriores pero diferentes, porque todo regresa pero siempre cambia. Y por supuesto, también hubo eventos que fueron épicos para esta temporada, como el icónico vestido de aerosol de Bella con el que cerró la pasarela de Coperni, donde de hecho aquí tocamos el tema, el momento perfecto donde se combinó perfectamente la ciencia y la moda; fue único y fascinante. Y por supuesto que estamos listos para lo próximo que viene.

Cada quien tiene sus propias ideas sobre lo nuevo con base a lo que se vio el año pasado, obviamente con un toque renovado, por ejemplo, ¿recuerdan las icónicas medias de colores completas de Versace? Pues al parecer regresarán, pero no medias completas y sin color, lo top para este próximo año serán las medias-calcetas que no son completas, llegarán un poco abajo del muslo y solo las veremos en color negro.

Además, las calcetas hasta la rodilla también tendrán su auge, como dije, sustituyendo las medias completas. Por lo que creo que es un toque muy chic y moderno, aunque aquí me conflictúa porque creo que no es lo más ideal para este frío.

Este próximo año veremos un cambio radical en los bolsos de mano, Jacquemus después de haber apostado por los bolsos diminutos que desde que lo mirabas no querías utilizarlo, era como si fuera de muñeca de lo pequeño que estaba, y donde no te cabía ni el labial, vienen a suplirlos los “maxibolsos”, creo que más de una persona adorará este bolso porque no se tendrá que sacrificar ningún artículo por dejar o sacar porque sí tendrás espacio para ponerlos.

Por su parte, las prendas metálicas tuvieron su auge en la temporada otoño-invierno de 2022 junto con los brillos, así que, aunque continúan teniendo su presencia, para la próxima temporada de primavera-verano 2023 se seguirán utilizando, ya que se presentaron algunas propuestas para implementarse. También estará muy presente la ropa interior por fuera de la ropa, y a la primera persona que miré con esta tendencia fue a la poderosa Kendall Jenner, una del clan de las hermanas Kardashian-Jenner, pero bueno, somos conscientes de todo lo que usa esa mujer se vuelve tendencia, como lo hacen todas las demás hermanas, e incluso hasta la mamá.

Y no solo ya lo utilizó Kendall, también ya lo usó Bella, la menor de las Hadid, y como celebridades son como puntos de referencia que luego se van replicando por todo el mundo siguiendo las modas. Por supuesto, estas son algunas de las tendencias que estarán muy presentes en el resto del año, como siempre tratando de innovar en el mundo de la moda y lo mejor de todo, dando de qué hablar, y claro, dando más controversia para crear contenido en ese sentido.

Personalmente, creo que esto será lo más relevante, sin embargo, cada quien tiene sus diferentes opiniones, así que, ¿tú qué crees que sea una moda en este año o cuál es tu favorita? Nos leemos

