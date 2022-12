Vanguardia en Libertad | ¡Llegó Navidad!

La temporada más esperada por muchos, más para los pequeños que para los grandes ya pasó, y espero que todos lo hayan disfrutado como debe de ser, en casa, con sus familiares gozando de salud y larga vida.

Creo que Navidad es de las fechas más nostálgicas, dependiendo de qué perspectiva quieras darle, porque puede ser muy dolorosa por recordar otras navidades que no serán o que no fueron parecidas a las que eras realmente feliz, hace algunos años, cuando disfrutabas la noche con tus personas favoritas; o cuando extrañas de más a tus seres queridos quienes lamentablemente ya no se encuentran contigo.

La Navidad conlleva muchas cosas, regalos, alegrías, tristeza, fiestas, posadas, reencuentros, momentos, recuerdos, reflexión, de las más importantes. Siento que estoy hablando de una persona más madura, porque si hablamos de los pequeños de la casa, solo conlleva una cosa, Santa Claus y regalos, se hallan o no portado bien, los niños son los que le traen alegría y esperanza a la época, es por esto que ellos, definitivamente son los que más disfrutan. Y para los adultos, las ansías de que caiga un dinerito extra, es lo que le mantiene con la poca esperanza de que llegue esa fecha.

Algo que definitivamente hace diferencia son los diferentes “regalos” por ejemplo, una niña siempre va a pedir el mítico micro hornito, la caja registradora de Barbie, y ese tipo de cosas, mientras que un adulto ya no se fija tanto en lo material, sino en lo que verdaderamente importa, cómo la compañía de tu familia, el dejar de lado los rencores, pleitos entre primos o hermanos para convivir genuinamente con los suyos y gozar de una noche agradable, una Navidad para adultos es como tener la satisfacción y la seguridad de que todos en su casa tienen salud y comida en la mesa, porque después de tanta incertidumbre con la pandemia, logramos entender qué es lo verdaderamente importante, y muchos no me dejarán mentir ante eso.

Estas fiestas cambian de perspectiva dependiendo de tu edad, pero hablándole a tu niño interior, ¿puedes recordar cómo festejaban en tu casa? ¿Recuerdas la alegría que te provocaba bajar a la sala a abrir tus regalos? Sentarte en la mesa con tus hermanos, padres, abuelos, primos, tíos, a comer el recalentado, cuando era la hora del postre, y querías comerte todos de un solo bocado.

E incluso, no solo era abrir los regalos, era jugar con ellos; era la actividad favorita de mi niñez, cuando compartíamos los juguetes entre mis hermanos y yo, y todos jugábamos entre todos, el día se te iba volando porque te la pasabas muy entretenido.

La única manera de que se te apagara la llama de la diversión, era cuando tu familia tenía que irse, pero se te olvidaba porque seguíamos disfrutando de tus juguetes; y aunque Santa no te hubiera traído el regalo de tu preferencia, lo dejabas de lado y aprendías a jugar con el que tenías.





Por supuesto, es una de las fechas más bonitas, y cuando creces, maduras y ver a tu familia sentada en la mesa, contigo, compartiendo anécdotas, es ese preciso momento en el que yo llamo felicidad.

Es ese momento donde dejas todo lo negativo de lado, las discusiones, los problemas, deudas, conflictos, y solo te sientas a convivir, a dejar de lado el trabajo, y todo lo que te aqueja, solo por esa noche, trata de que por este año, sea de esa manera.

Aprovecha a quienes tienes a tu alrededor, porque después de haber pasado por una pandemia, (que se supone que todavía no se levanta) pero al parecer ya en México está más “relajado” así que no esperes ese “momento” para perdonar, da ese primer paso que has estado pensando hacer, créeme que es más fácil de lo que piensas.

¿Y ahora cómo es tu Navidad perfecta? Cómo describirías esa noche mágica, pon a andar tu imaginación y en tu mente, visualízala.