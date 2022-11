Vanguardia en libertad | La belleza cuesta

Todas queremos ser personas bellas físicamente, y el dicho de “la belleza cuesta” tiene su verdad, porque la verdad la belleza si cuesta, y cuesta mucho, no solo hablando de dinero, la belleza te cuesta esfuerzo y tiempo. Porque cuando quieres mejorar tu cuerpo, tienes que invertir en una ropa cómoda que sea deportiva, tienes que gastar en aparatos de ejercicio si quieres hacerlo desde tu casa, e incluso, si quieres ir al gimnasio también te cuesta la mensualidad.

Pero, detrás de todo esto, para cambiar tu físico te cuesta sudor, dolor y te cuesta la disciplina, el levantarte de la cama todos los días con la firme convicción que tienes que entrenar, la perseverancia por cumplir porque sabes más que nadie que ese cuerpo no lo tendrás de la noche a la mañana.

Y el ser una persona bella, a veces no se nace, se hace. Se hace porque llegas a un momento en el que tienes que cuidar de ti, de tu cara, tu cuerpo, tu cabello, y no solo gastando cientos de pesos en los productos de skincare o en las mascarillas para el cabello, se trata de tomar como decisión que hoy no te vas a desvelar para que mañana no amanezcas con los ojos hinchados, se trata de que no aceptarás la salida al antro con tus amigos porque estás en esa dieta rigurosa y no vas a querer desbalancear, se trata de escoger siempre a ti por encima de cualquier cosa o de cualquier persona para continuar con tu propio proceso.

Si no te gusta algo de ti, vas a querer cambiarlo, por ejemplo, tus labios, nariz, cabello, lo que sea (porque con la medicina moderna te pueden cambiar hasta los codos) y está bien, se acepta que quieras cambiar algo, pero no solo de trata del cambio, de quitarte lo que no te gusta, sino de mejorar; lo primero que tienes que hacer, es aceptarte tal y cómo eres, con lo bueno y lo malo de ti, para que eso puedas darle un cambio positivo.

Hablando así, si quieres cambiar tu nariz, cámbiala, operate pero primero acepta como eres y luego, mejora, en este sentido; me gusta como estoy y como soy, pero puedo ser mejor. Es ahí, en ese momento cuando el cambio es positivo.

Siguiendo con las operaciones, (ya tomando en cuenta que te aceptaste) el proceso de recuperación es más doloroso que la cirugía, es quedarse acostada, sin hacer esfuerzo, sin poder dormir a gusto por días, sin poder disfrutar tu comida favorita, e incluso sin poder moverte, sin embargo, sabemos que después de todo esfuerzo, obtienes tu recompensa; claro que después de todo, te verás al espejo y te gustarás más de lo que ya te gustabas y eso será brutal para tu autoestima, habrás dado un gran paso personal.

Pero afirmo, si primero no te aceptas como estás y decides mejorar, te podrás hacer todos los cambios físicos que tú quieras y eso jamás será suficiente, siempre vas a querer más, hasta que tu cara se te deforme o hasta que tu médico particular se niegue a continuar con tus procedimientos.

Entonces amigos, finalizamos que la belleza si cuesta, pero te cuesta decisiones, te costará salir de tu zona de confort porque en igual de quedarte en casa acostada, viendo Tik Tok, tu disciplina hará que pegues un brinco de la cama para ponerte tu ropa deportiva, agarrar tus audífonos, cancelar planes con otras personas e irte a entrenar, y créanme, eso cuesta más que mucho dinero. Así es que, ¿tu crees que la belleza cuesta o no? Nos leemos…

