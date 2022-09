Vanguardia en Libertad | Famosos, redes sociales y niños sin atención

En las conversaciones de los adultos de hace 5 o 10 años nunca se tocó el tema acerca de las personas que son famosas solo porque tiene muchos seguidores en redes sociales, e incluso, me atreveré a decir que en esos momentos las plataformas digitales no eran tan relevantes para sentarse a platicar sobre eso, y míranos ahora, hablamos de eso hasta en la mesa cuando vamos a comer, dejando de lado que estamos con nuestra familia.

Hoy en día, lo que resalta son todas aquellas personas que a través de una pantalla son capaces de tener cierta influencia sobre aquellas que son admiradores y que forman parte fundamental del “éxito” de la otra persona, “la famosa” y creo que nadie nunca pensó que la tecnología llegara a conquistar y a abarcar la mayoría de nuestros pensamientos, motivaciones, y todos esos ámbitos que nos hacen ser y pensar como somos, porque continúo, ya somos parte del avance.

Ahora bien, cuando me refiero a gente famosa, me refiero a esas personas que se ponen a bailar o que hacen chistes o referencias acerca de la vida real y que quieras o no te hacen sentir identificado y donde llegas a etiquetar a tu amiga, pareja o a la misma familia, es como si se conectaran para estar cerca, pero ese no es el problema.

El conflicto aquí entra cuando dejamos a la gente cercana para sentirnos cerca a gente que está lejos y es ahí donde se pierde la conexión o el vínculo con lo que realmente importa, y obvio sé que sonará muy cliché, pero, aunque no lo queramos aceptar es la verdad, y creo que es el primer paso, aceptar lo que pasa para lograr trabajar en ello.

Aunque de un tiempo para acá eso ya es un tema muy desfasado, ahora hemos aprovechado todo lo que se tiene a la mano para utilizarlo a nuestro favor ya sea tener a la mano libros gratuitos desde tu celular, aprender nuevos idiomas por una aplicación de tu tablet hasta lograr certificaciones en línea de acuerdo con tus estudios o conocer ciudades enteras por un video, puedes ver de todo y dejando el punto claro, siempre y cuando sepas utilizar la tecnología a tu favor y de una manera positiva.

Niños y tecnología

No sé ustedes, pero a mí me llega a causar conflicto cuando las mamás por prácticas o por perezosas se les hace fácil ponerles una pantalla con videos de la Vaquita Patuleca para que dejen de “molestar” y lo veo donde sea, en los tacos, con mi familia o con mis amigos, y dejándonos de cosas cuando hay niñas o niños con teléfonos particulares, es como, en qué momento llegamos a este punto como sociedad, cuando se dejan las cosas importantes de lado solo por el confort.

Porque a mucha gente se la hace fácil dejarlo en el celular en igual de ponerle atención, de escucharlo, de jugar con él de entretenerlo, se trata de tener esa conexión o vínculo que es necesario en una relación, porque cuando ese pequeño o esa pequeña llega a crecer, van a cobrar facturas de eso, y no es una amenaza, es una afirmación.

Pero el verdadero problema es cuando haces un comentario referente a la situación, tratando de ser respetuoso y asertivo para no ofender a la persona porque tu no sabes por lo que está pasando y, aun así, se ofenden y hacen malas caras o te responden con toda la intención de “no te metas donde no te llaman” u otras personas se hacen las sordas, ignorando el hecho de que están haciendo mal y no querer cambiar la situación o mejorarla y ese es el mayor conflicto.

Se trata de aceptar que la tecnología no es para todas las personas, y que se debe de utilizar de la mejor manera porque si sabemos aprovecharla, pueden surgir muchas cosas positivas.

¿Y tu estás de acuerdo con que los pequeños tengan tanto acceso a la tecnología?

