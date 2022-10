Vanguardia en Libertad | ¿Es malo ser delgada?

Desde tiempos inmemorables ha existido el temor o la negatividad de la no aceptación de un cuerpo físico, llámese propio o externo, sea la característica que sea, nadie está conforme con uno mismo, si tienes el cabello lacio te gustaría tenerlo chino y si lo tuvieras ondulado desearías con el alma tenerlo lacio. Ahora bien, este tipo de pensamiento son solo por vanidad, no hay un motivo en específico que te le puedas sacar provecho a algo tan superficial, sin embargo, cuando hablamos de delgadez o gordura sin ninguna pisca de salud, ahí está el problema; si te pones a comer como loco alimentos que no te nutren todo el día se te van a tapar las venas de tanta grasa, y por otro lado, si no llegas a comer un solo bocado en todo el día, sigue siendo fatal.

Enfocándonos en algo más concreto tenemos el vívido ejemplo de la empresaria, modelo y celebrity Kim Kardashian West que como siempre, la hermana más famosa de la familia Kardashian dio revuelo en el Meet Gala no solo por haber usado el despampanante vestido con el que Marilyn Monroe le cantó las mañanitas memorables al presidente de los Estados Unidos quien en ese momento era John F. Kennedy, si no que además, ella expuso la estricta dieta que había aplicado para bajar de peso y que pudiera entrar en el vestido.

Sabemos de antemano que la esencia de Kim siempre han sido sus caderas resaltando por su cuerpo curvilinea, pero en ese momento cuando pasó por el Meet Gala a todo el mundo se le cayó la barbilla cuando se dieron cuenta de la gran pérdida de peso de Kim por lo que todos pensaron que ella estaba pasando por algún proceso emocional o algún trastorno alimenticio porque ya no era el mismo cuerpo que la representaba. Por su parte, Kim, expuso en redes sociales la considerable pérdida de peso por lo que no tardaron mucho en hablar de eso, ahora la pregunta del millón es, para qué Kim habrá bajado tanto de peso, no solo era para caber en el vestido nude de la alfombra del Meet Gala, ¿su intención será acabar con la revolución curvy?.

Lo más curioso de todo esto es que la celebrity siempre se ha mostrado segura en su propia piel y no es para más con el cuerpo que tiene (o tenía) sin embargo, ella firma que ha estado bajando de peso siempre con un profesional de la salud donde en cada publicación en sus redes ha mostrado el avance, asegurando que en su dieta no ingiere carbohidratos y ese tipo de alimentos para no subir de peso; en la plataforma de Tik Tok muchos de sus seguidores han registrado la pérdida de peso, donde se estima que ha perdido 10 kilos en cinco meses.

Y el tema aquí no es Kim Kardashian delgada, el punto es que la delgadez se vuelve un problema cuando se pierde mucho peso en poco tiempo y donde no es verificada por un profesional de la salud, ahora bien, también hay que considerar que Kim es una celebridad global y queramos o no tiene su impacto en la sociedad siendo reconocida como toda una figura de la cultura pop por lo que muchas personas van a considerar que la delgadez será algo positivo independientemente de que no se ponga primero la atención en la salud solo en la vanidad. Continuando con esto, ¿ustedes creen que se acabe la moda curvy?





m.elena.millan@elsoldesinaloa.com.mx