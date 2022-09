Vanguardia en Libertad | ¿Envidia o admiración?

A lo largo de la vida de una mujer, y voy a enfocarme en nosotros porque hablando de hombre es muy diferente, ellos no se complican la vida y eso está bien, cada uno; sin embargo, cuando hablamos de nosotras, desde muy pequeñas y desde hace mucho tiempo, se tenía esa ideología en la que había una competencia entre mujeres, sobre quién era la mejor, quién vestía mejor, si alguien veía algo en otra chica ella lo quería tener y mejor.

Entonces entra aquí la cuestión, ¿tú sientes envidia o admiras a una mujer? Bueno si a mi me preguntaran, yo contestaría la admiración porque es un enfoque más positivo que la otra palabra y conlleva otra perspectiva, por ejemplo, cuando alguien admira algo de alguien es porque le gustaría estar en la misma posición que la otra persona y esa misma, luchando y trabajando para llegar al mismo nivel, en cambio cuando se habla de envidia, es como si se hablara de que hiciera todo lo posible porque ella no lo tenga, ¿me doy a entender?

Creo firmemente en que se tiene una ideología bien diferente y trastornada de lo que significan estas palabras y no es algo a quien yo pueda culpar porque esto se trata de cultura tiene que ver tu educación y lo que te inculcaron cuando estabas pequeña, hablando así, si te educan para convertir tus sueños en metas, eso es algo positivo, pero si no, te enseñan a que te vas a enojar si una amiga tuya se pone el mismo vestido que tu en la fiesta de graduación.

Ahora bien, el otro día me quedé pensando cuando salí con unos amigos donde casualmente dos de ellos traían la misma playera tropical, y estos lo que hicieron fue tomarse una foto como de cura, y en ese momento pensé en “imagínate qué hubiera pasado si hubieran sido mujeres” creo que alguna de las dos hubiera puesto el grito en el cielo y si no se fuera en ese momento estuviera incómoda toda la noche y eso es lo curioso; los hombres lo disfrutan y las mujeres la hubieran hecho de pedo; y si me preguntan a mí, jamás me ha pasado algo como eso, solo me vestían igual que mi hermana cuando era pequeña y para eso me obligaban.

Por lo que permito que mi mente haga lo suyo, desde aquellos tiempos inmemorables cuando no se respetaba y se admiraba a las otras chicas, porque creo que se está trabajando en eso por lo que tengo una pequeña teoría, hoy en día y con toda la modernidad que conllevan las redes sociales, tenemos un mundo abierto de personas diferentes quienes trabajan duro todos los días para aceptarse, y por lo que creo ya se deja de lado la parte juzgona que tiene cada uno para darse paso a la empatía.

Y por supuesto que eso es un gran paso, he incluso, me atreveré que las jóvenes ya no se reúnen para tomar un café y criticar a las demás personas (bueno tal vez y sí pase, pero ya no es tan regular) al contrario, platican de sus planes, inseguridades y sus ganas de superarse en donde todas se apoyan entre sí y se echan ganas.

Afortunadamente todo evoluciona y las relaciones interpersonales forman parte de ello, es de esa forma como la sociedad en la que nos desarrollamos toma otro rumbo, un rumbo diferente, algo mejor.

Así que, si tú eres de esas personas que todavía envidias a las demás, déjame contarte que te estás quedando atrás y que definitivamente tienes y necesitas trabajar en ti, para que en igual de que te frustres por lo que tiene otra chica, agarres el valor y la fuerza que necesitas viendo que lo hace otra persona y así te animas a formar parte del cambio.





