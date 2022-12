Vanguardia en libertad | El poder del Maquillaje

No es nada nuevo que el maquillaje sea un elemento fundamental para nuestro look, obviamente lo complementa, pero no le había puesto tanta atención como hoy.

Para estas fechas decembrinas, como navidad y año nuevo, donde es la temporada más esperada por los fashionistas ya que pueden aprovechar y poner al tope su creatividad para aconsejar a sus seguidores acerca de cualquier tendencia, como en la ropa, maquillaje, peinado y hasta los zapatos.

Es por esto que, me detuve a ver un video en redes sobre el poder que tenía el maquillaje, y es que me quedé en shock, porque realmente te puedes dibujar la cara que tu quieras, la que más te guste, con ojos grandes, labios carnosos y con una nariz recién salida del quirófano.

Desde el momento en el que grandes íconos del pop como Kim Kardashian expusieron sus “secretos” como el contour toda la gente lo comenzó a utilizar y es que no es para menos, porque cómo (y hablando exageradamente) es que con un color oscuro te creas una bichectomía y realzas tu pómulo, y con un claro iluminas tus ojos y tu nariz.

Claro que el maquillaje se utiliza como medio de exposición, bueno el rostro de la persona es el papel y las brochas son el pincel, todas unas obras de arte. Porque exactamente, ya los maquillistas son considerados como artistas y obviamente por los trabajos que hacen.

Y lo que más les debe de causar conflicto a los maquillistas es que las personas sigan pensando que es fácil, solo pasar unas brochitas por la cara y ya, pero créanme que no y aunque no sepa de ese mundo del makeup es evidente que va algo más allá de eso, porque cada brocha se utiliza para algo en específico, el rubor, el color de las sombras, el tono de la piel de cada persona, e incluso hasta el tipo de maquillaje.

Por ejemplo, si es social, novia, quinceañera, social glam, editorial, fantasía, son un sinfín de diferentes aspectos que no toda la gente puede entender, además de que creo que es el trabajo más menospreciado (en algunas ocasiones y por ciertas personas), porque no le toman la seriedad e importancia que tiene.

Pero bueno, ustedes saben que todo evoluciona y cambia y este ámbito no es la excepción, por ejemplo, ¿recuerdan los maquillajes de los 2000? E incluso, no nos vayamos tan lejos, ¿del 2016? Que por cierto, nada tiene que ver con el que está actual pero de alguna u otra forma, tenemos algo de aquellos años.

Y es que el gloss, los delineados así exóticos son un reflejo y fueron la base de aquellos años para que se repitan y es aquí donde afirmo mi dicho “todas las modas se repiten”.

En fin, creo que el que haya personas que se dediquen 100 por ciento al maquillaje es un gran avance, así habrá profesionales que sepan resaltar nuestra belleza y que les apasione hacerlo.

