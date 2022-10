Vanguardia en Libertad | Diré o no diré que soy modelo

Qué responder cuando te cuestionan, ¿eres modelo? o cuando quieren saber más de ti, y desde que yo comencé en el medio era una cuestión que me causaba mucho conflicto, antes no me atrevía a decir que soy modelo y que trabajo con agencia, hablando de que tengo más de 5 años dedicándome a lo que más disfruto hacer, sin embargo, al principio era muy diferente a como actúo y cómo me desenvuelvo cuando se trata de un trabajo, en el sentido de que hay más confianza y seguridad.

Ahora bien, recuerdo que hace años y hasta la fecha hay muchas personas que dicen “cualquiera puede ser modelo” o que solo se ponen frente a la cámara con una mano en la cintura pretendiendo que ya son modelos cuando no tienen ni la mínima idea de lo que verdaderamente se trata, y creo que ese era mi conflicto, yo no quería ser ni formar parte de ese tipo de personas, pero al final, no estaba aceptando lo que realmente era.

Al final de todo, cuando empiezas en este medio hay algunos sacrificios que tienes que hacer para darte a conocer cómo modelar de “a gratis” entonces como tal, no es algo formal porque todavía no te están pagando por hacerlo y oficialmente, no eres modelo, sin embargo, cuando pasan los años y te reconoces por lo que haces poco a poco te vas dando tu lugar.

Y eso es todo un proceso tanto interno como externo, en el sentido de que te tienes que sentir bien contigo, trabajando en ti, en la mente como en el cuerpo, aprendiendo a llevar tu propia inteligencia emocional porque es un lugar donde muchas veces te van a hacer a un lado o donde habrá personas a quien no le gustes y no es por ti, sino porque no eres el perfil que necesitan en ese momento, tu no funcionamos, sin embargo, pero habrá otras oportunidades.

Ahora entra a la conversación, por qué permitir que otras personas dejen de lado todo lo que tu aprendes y aplicas solo para que se alcen el cuello y que digan que es modelo solo porque le han tomado fotos con prendas de una boutique.

Y lo más curioso de todo esto es que todavía no se rompe la barrera entre estos dos mundos, la persona quien se dedica a esto y la otra que solo lo hace por hobbie, por subir una foto a redes y que todo mundo la felicité cayendo en el tren del mam*, solo por quedar bien con la gente.

Sin embargo, el ser modelo y trabajar seriamente de eso, aunque aquí en Culiacán no hay mucho trabajo porque no estamos en la Ciudad de México, Guadalajara, e incluso Monterrey por mencionar algunas grandes ciudades que tienen un catálogo extenso tanto de modelos como de clientes.

En fin, hablando de este tema me puedo extender; el estar en este medio va mucho más allá de que eres o no eres modelo, sino que te sientas como tal, aunque usted no lo crea, la actitud y la disposición hace la diferencia.

Lo bueno de todo esto es que aprendes a ser más extrovertido, si no es tu caso y si lo eres es tu forma o tu manera de sacarle provecho, aprendes a conocerte, a saber qué es lo que te gusta, lo que quieres hacer, disfrutas todas las actividades, te relacionas con personas que tienen tus mismos gustos, e incluso, llegas a conocer a gente que tiene gustos diferentes y te puedes complementar con otra persona.