Vanguardia en libertad | Dependencia emocional

Y como dicen, cuando entra la dependencia emocional todo se pierde, y esto es en cualquier sentido, con tu pareja, familia o amigos. Imagínate depender de alguien o de algo para que tu vida continúe.

Se trata de este patrón psicológico, que incluye la necesidad de que otras personas asuman las responsabilidades que te tocan, obviamente el temor de perder a personas que están en tu entorno, las dificultades de tomar decisiones por uno mismo (y es que para nadie es fácil tomar una decisión pero tampoco puedes dejárselo a que cualquier persona la tome por ti, está bien pedir algún consejo por una vez pero, consejo).

Las personas con dependencia emocional tienen dificultades hasta para estar en desacuerdo con los demás, es imposible que ellas expresan un "no" ante la decisión de cualquier cosa y todo esto por no querer perder la aprobación, el apoyo, e incluso, solo por mantener y seguir la corriente.

Como todo, existen las causas que lo pueden provocar, y es que si tu autoestima está por el subsuelo, obviamente será un gran factor para que caigas en eso, además de que si tu estado de ánimo también siempre anda por el suelo; fatal, como consiguiente, tienen un miedo a la soledad.

Ahora bien, cómo le hacemos para tener una noción de qué momento estamos o no en esa situación y es que con el simple hecho de estar en una relación y que tu pareja te diga "no puedo vivir sin ti" "si me dejas me muero" e incluso, escuchas que tu amiga o amigo lo dice y lo primero que se te viene a la mente es "RED FLAG" y es que también es preocupante que una persona se exprese así, y es porque la persona que es dependiente se imagina que su vida no valdrá la pena si no es que está con su actual pareja. Y también, les ha pasado que no dejan de pensar en alguien, que lo nombran a cada rato, que siempre quieren estar con esa persona, que se idealizan haciendo algo o siendo (tal vez algo más que amigos) pues déjenme decirles que esa obsesión también los puede llevar a la dependencia.

Toda acción tiene una reacción y en este caso, tienen muchas consecuencias el estar en una relación que te haga dependiente, por ejemplo, la posesividad y es que muchas personas que son dependientes buscan o se vinculan muy profundo con este tipo de personas, con un carácter muy dominante, prepotente y autoritarias; y luego la relación con alguien así se vuelve asimétrica, la sumisión y la subordinación o un "sí mi amor lo que tú digas". Otra cosa como consecuencia es que literal y realmente la persona se deja de lado totalmente para complacer a su pareja, deja responsabilidades, ocio, actividades sociales, hasta laborales.

Y aunque no soy experta en este tema, lo mejor que puedes hacer por ti mismo es atenderte y darte la atención que mereces, y para poder superarte es necesario que reconozcas por lo que estás pasando y sintiendo y que tengas la firme convicción de ponerte en primer lugar de ahí para adelante.

Puedes hacer una lista de las cosas que te hagan daño y de las que te hagan feliz, con ese simple paso ya sabrás identificar lo que debes de hacer para continuar con tu proceso de sanación. Otro punto importante es que te conozcas a ti mismo para que sepas cuáles son tus deseos, necesidades, gustos y todo lo que conlleva.

Si estás pasando por una situación parecida, recuerda acudir con un especialista para que te superes.

@m.elena.millan@elsoldesinaloa.com.mx