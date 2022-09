Vanguardia en libertad | Contenido relevante

Para mí, no es algo muy común que entre a redes sociales, no estoy muy segura a qué se deba, no se si se trata de que soy una señora en cuerpo de una joven que a veces no entienda mucho las redes o que soy una joven con gustos de señora o con esa mentalidad y no está ni bien y tampoco está mal, solo que a veces no me parece bien perder mi tiempo con ese tipo de contenido que hay en cualquier plataforma, me parece muy absurdo cuando llego a ver amigas mías en Tik Tok bailando una canción, haciendo pasos tan extraños que siempre terminan en algo, demostrar su cuerpo físico mientras hacen una mirada coqueta y audaz y yo solo pienso en dos cosas, en ellas mismas como persona, tal vez y ellas no tengan nada que hacer más que “perrear” en la pantalla o que tal vez a ellas sí les alcance el tiempo para hacerlo (y lo hacen muy bien) porque hay mucha gente que las sigue; y ese es mi otro punto, no sé quien de los dos está peor, si mi amiga por bailar sensual en una pantalla o la gente que lo ve, que también forma parte de eso.

Aunque, personalmente creo que no paso mucho tiempo en redes porque en donde sea es lo mismo, si entro a los reels de Insta veo a la chica influencer por sus outfits (que por cierto ya no encuentro la diferencia entre Instagram y Tik Tok porque en los dos medios es lo mismo con el contenido, por sus videos cortos) o a la chica bailando, o aquella perfeccionista con uñas acrílicas perfectas acomodando su despensa (creo que la última opción si me da envidia porque yo quisiera ser ella) en fin, el contenido que se expone es todo lo mismo y eso , sí me causa conflicto.

En fin, recuerdo por una ocasión cuando entré a una plataforma, no estoy muy segura a cual, y miré un video de la poderosa Sofía Aragón que si no la ubican les refrescaré la memoria, se trata de nada más y nada menos que Mexicana Universal 2019, nombrada Sofía Montserrat Aragón Torres es una actriz, modelo, escritora, conductora y ex-reina de belleza que nos representó a nivel universo ganando como segunda finalista, bien; el punto es que ella expuso la importancia que tenían las redes en nuestro mundo actual además de hacer un análisis de toda la influencia que genera y por un momento me dejó pensativa…

A estas alturas ya nadie quiere estudiar le atrae más el dinero fácil y aunque eso siempre ha sido así antes no se tenían las opciones para que eso pasara; ella hace mención en el video que cualquier chavito de 16 años ya gana miles de pesos sin hacer nada con solo tener patrocinios y sinceramente eso suena muy tentador, pero, si lo vemos de otra perspectiva será algo muy vacío y es por eso la influencia que tiene el primo de un amigo de no hacer nada y de ganar mucho, ya quisiese. Por consecuente, creo que las redes se utilizan para fines de entretenimiento barato en el sentido de que tenemos tanta tecnología y mucha gente lo utiliza para perder el tiempo viendo la vida de otras personas y no voy a tocar el tema de la ansiedad y la depresión que muchas veces es causado por ese motivo, además, si le agregamos la pandemia creo que no terminaremos jamás. En fin, no tengo gana en contra de las redes sociales, cuando se utilizan de forma positiva traen grandes resultados, por ejemplo, cuando todos nos tuvimos que encerrar y mucha gente comenzó a vender en línea, eso fue darle vuelta a la página de una forma tan acertada porque continuaste con ingresos y no te arriesgaste por el virus.





Solo pienso, que debemos de ser más consciente de lo que seguimos porque eso nos seguirá a nosotros, espero y tu contenido en redes sí sea interesante.





Mail: m.elena.millan@elsoldesinaloa.com.mx

Facebook: Micaela Millán