Vanguardia en Libertad | Bonita pero no inteligentes

Como en todo, se ha formado le creencia de que las chicas no pueden ser bonitas e inteligentes, donde solo sirven para sonreír, pero no para hacer tortillas a mano y eso es muy conflictivo porque desde cuando una cosa ha tenido que estar peleada con la otra. Por supuesto que las chicas pueden ser bonitas, vanidosas e inteligentes y no por eso tienen que ser juzgadas por personas sin una pisca de empatía; aunque actualmente se ha logrado cambiar ese chip en la mente de las personas, muchas de ellas continúan con las mismas ideologías donde no aceptan que una mujer puede ser el paquete completo.

Y es que, el ser femenina no tiene que ser un factor por el cual no te puedan tomar con la seriedad que te mereces, porque ese es el problema, que muchas veces (si no es que en la mayoría) no te llegan a tomar en serio, y es ahí cuando te juzgan, cuando creen que por ser vanidosa no puedas llevar responsabilidades o que no puedas obtener un buen cargo, en tu trabajo, por ejemplo, pero qué mal están. Hablo por todas aquellas que se levantan todos los días más temprano para vestirse y maquillarse después de haber limpiado su recámara y dirigirse a su trabajo, donde se hace ese esfuerzo extra para lograr cumplir tus metas con unos finos tacones rojos.

De alguna forma, esto ya no es tan vistoso porque la moda y las formas de pensar cambian, ahora se busca la cómodo y lo práctico, aunque también se ha viralizado la moda formal y sin dejar de lado el confort porque, de hecho, se ha aceptado los tenis hasta con los pantalones formales y siendo sincera, en qué momento hubiéramos pensado que llegaríamos a este momento, y es curioso, no.

Es como decir que las rubias no tienen opinión propia y se limitan a sonreír y a afirmar todo lo que le comentan; recuerdo esa película que protagonizó Reese Witherspoon como el personaje de Elle Woods en donde tiene la firme convicción de estudiar leyes en una de las mejores y más peleadas universidades, Harvard. Y es que al principio nadie la toma en serio por sus estilos tan femeninos y rosados, pero poco a poco se van dando cuenta de que ella es muy capaz para lograr graduarse de Harvard.

Y definitivamente hay muchas películas relacionadas a esto, pero lo más relevante es que hay muchas personas allá afuera como Elle Woods que son juzgadas tanto por su físico como su personalidad y eso para mí, se me hace un retroceso, en cambio, hay muchas otras personas que se están enfocando en ser feliz y que dejan vivir; muy bien por ellos.

Creo firmemente en que independientemente de que seas coqueta y tengas un estilo propio no debe de estar peleado con el buen gusto para vestir y que mucho menos debe de ser juzgada (en ningún aspecto de la vida) pero cuando se trata de esto, debemos de darle la atención correspondiente.

Y ya para finalizar, si en algún momento tu te conviertes en esa persona que hace una mirada juzgona cuando ve a alguien en tacones o falda pensando que no hará bien el trabajo, déjame decirte que quedarás como Selma Blair, el personaje de Vivian en la película y luego tendrás que disculparte por haberte puesto en tu lugar, por juzgona o juzgon, y de eso no hay nada para sentirse orgulloso u orgullosa. ¿Y tu, alguna vez has criticado a una persona por su físico o has creído que una persona atractiva no tiene la capacidad para desarrollar un trabajo, solo por cómo se viste?





