Vanguardia en Libertad | Belleza sin sentido

Tocamos el tema la semana pasada de que la belleza cuesta y cuesta mucho en diferentes sentidos, tanto en la manera económica como en la convicción de levantarte de la cama, aunque tengas bajones emocionales para irte a entrenar, pero hay otra situación que quiero plantear.

Con la belleza hay mucha tela de donde cortar, y también tiene su lado negativo; el llevar esto a otro nivel cuando la belleza ya no tiene sentido, cuando deja de ser por vanidad, estética y solo por querer “innovar” pero al final del todo no sale bien.

Aquí entran a la conversación esas ocasiones cuando la intención es “hacer algo diferente” y que marque tendencia, pero no resulta de la mejor manera, por ejemplo, hace unos días estaba viendo la televisión tranquilamente (rara vez pasa) y me di cuenta de que había un programa que habla sobre la posición de la mujer en la sociedad y hay figuras públicas que opinan sus puntos de vista, está entretenido, el punto es que hubo un debate sobre la tendencia de aplicarse pedazos de pestaña postiza en las fosas nasales y qué bueno que no había alguien conmigo para que no se percatara de mis gestos.

En qué momento vas a decidir ponerte pedazos de pestaña en la nariz, como si necesitáramos más, porque naturalmente tenemos, unos más y otros menos, pero tenemos; cuando se deja la vanidad y la estética de lado por querer probar cosas nuevas, aunque las cosas no funcionan porque después de eso, jamás escuché a alguna amiga o conocida decir “quiero ponerme pelos en la nariz”, es de mal gusto.

Ahora, vamos a dejar de lado que sea algo desagradable para la vista, cuando pones en riesgo tu integridad y tu salud física para lograr un objetivo que no vale la pena, ahí es el problema.

Recuerdo, cuando estudiaba la secundaria, tenía un par de amigas que tenían el cabello corto, no les crecía y ellas deseaban con el alma tener su cabello largo, por lo que otra amiga les recomendó que usaran una “mascarilla” para el cabello, eso les ayudaría para que les creciera largo y fuerte, tenía ingredientes como aceite extra virgen, mayonesa, huevo y un descontrol, por lo que emocionadas aceptaron, pero a una de ellas les cayó mal un ingrediente que utilizaron en la mezcla y fue por eso que se dio cuenta de que era alérgica.

Una de ellas se vio muy afectada por la situación que incluso hasta en el salón hacían comentarios un poco groseros por el estado en el que se veía su cabello y su cuero cabelludo; todavía puedo acordarme de cuántas veces la miré estando triste y decepcionada porque no resultó como ella lo hubiera deseado.

Y sucede lo mismo cuando intentamos cambiar algo que no nos gusta de nosotros y sale peor.

También se dice que la belleza está en los ojos en la que lo ve, pero créanme que en mi corta vida jamás escuché que alguien le dijera a otra persona, “ay mira que bonitos sus pelos en la nariz”, no, nunca.

Hay que aceptar que todos tenemos un gusto culposo, no, cada quien por sus asuntos, (siempre y cuando no dañes a otra persona y tampoco te dañes a ti), sin embargo, hay que ser conscientes de que todos somos diferentes y que cada cabeza es un mundo; ahora desde otra perspectiva, imagínense que nadie se animara a experimentar, no hubiera ninguna pizca de diversidad y eso sería muy aburrido, no tuviéramos temas de conversación o de debate; afirmo cada quien con sus gustos y son respetables.

Así que, ¿ustedes alguna vez han experimentado algo que les gustó aunque haya sido raro? Nos leemos…





