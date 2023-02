Vanguardia en libertad | Amor y Amistad

Es la fecha favorita para muchos y la más odiada para otros tantos, el 14 de febrero es simplemente el momento perfecto para pasar, disfrutar y aprovechar el tiempo para convivir con tu pareja o amigos, si es el caso, dependiendo de la persona y es claro que algunos lo planean con anticipación mientras otros improvisan.

El hecho de que exista un día en el calendario donde puedas pensar en qué regalar, situación que causa conflicto porque a veces no estás seguro si le gustará a la persona, y es que ese día no solo se piensa en convivir, sino también en lo material. De hecho, me puedo atrever a decir que existen personas en que se imaginan qué les regalan de San Valentín, ¿ustedes lo han hecho alguna vez? Yo me adelantaré para confirmar que yo no lo he pensado, porque prefiero sorprenderme que decepcionarme.

Y es que se trata de la celebración que conmemora el sentimiento más fuerte y a la vez más débil del ser humano, el amor, por lo que lloras de alegría o de tristeza, donde te emocionas, y a veces hasta sufres, dependiendo.

Pero bueno, sea lo que sea el amor es lo que mueve el mundo.

Ahora bien, dejando de lado el sentimentalismo y moviéndonos de tema, cuando se trata de los regalos en San Valentín suelen tener la intención de ser únicos, muchas personas se esmeran por pensar en qué regalar, aunque en la ciudad solo puedo ver los osos de peluche gigantes, de cualquier color, e incluso, peluches de cualquier animal, pandas, cochitos, dinosaurios, tiburones, etc. Siempre manteniendo el romance con los peluches clichés y es que a nadie le va a desagradar recibir algo, sea el regalo que sea.

Aunque si de regalar hablamos, nunca falta el regalo “buchón” esas doscientas rosas rojas que reciben en forma de corazón, o también esa docena de flores en forma de oso de peluche, primero que todo me asombro por la calidad con la que los hacen porque no se ven nada fácil, pero bueno, se admira el trabajo.

Pero bueno, también hay que destacar que no en todo el mundo se festeja y por supuesto sus razones deben de tener.

¿Y ustedes cómo aprovecharán el día? ¿Pasarán tiempo con la pareja o con amigos? Por mi parte, creo que es el primer año que disfrutaré la celebración como debe, tanto por pareja como con amigas, especialmente, espero que ustedes también puedan disfrutar del día, solo que como un recordatorio, hay que tratar más seguido de que todos los días sean 14 de febrero, con alguna atención a la persona que te gusta, invita a salir a ese amigo que tienes mucho tiempo sin ver, date la oportunidad también de crear nuevos vínculos con personas que tal vez todavía no tienes el gusto de conocer pero sabemos que todos tenemos a ese chico o chica con el que nos gustaría compartir una amistad, una salida e e incluso, una plática.





