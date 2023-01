Vanguardia en Libertad | Adiós 2022

El año 2023 ya está por entrar, y con ello las esperanzas, ilusiones, los propósitos suspendidos y con nuevos en mente. El finalizar un año tiene emociones buenas y malas, recopilas todo lo que te sucedió y te quedas con las cosas positivas y los aprendizajes.

¿Cómo les fue en este 2022? Sinceramente el año se me fue volando, y siento que de todo lo que pasó y que viví, me quedo satisfecha, aunque inconclusa, con algunos propósitos que dejé de lado que eran importantes, pero tampoco me culpo por eso, confío en mi propio proceso.

Me quedo con la experiencia de mi primer certamen estatal, con las pasarelas, las sesiones de fotos, las nuevas personas, relaciones y amistades; me quedo con la nueva manera en la que me trato y trato con las demás personas a mi alrededor, con el crecimiento emocional y mental, con las ganas de superarme todos los días, la paciencia y la comprensión, con pensar dos veces antes de decir algo que vaya a ofender a alguien.

Me reservo los comentarios negativos propios y no acepto los ajenos, hablo conmigo, para la paciencia interna, para confiar en el proceso, para entender que todas mis metas y aspiraciones no van a suceder de la noche a la mañana, pienso en “un día a la vez” en cumplir con mis obligaciones y darme tiempo para consentirme o para trabajar en lo que quiero.

Enfocarme solo en mí, solo por hoy; y al día siguiente diré lo mismo. A hacer lo que pueda con lo que tenga, a no desesperarme por obtener lo que quiero ya; que lo que se construye con tiempo vale más la pena.

A aceptar cuando no todos los días son buenos, a darme el tiempo de sentirme triste y apagada, para el día siguiente regresar con todo.

Además, después de reflexionar en todo lo que pasó en este año, me di cuenta de que no todo se lo tengo que dejar a la suerte, hice conciencia de que si quiero algo tengo que trabajar todos los días para conseguirlo, habrá días de disciplina, diversión, enfoque, y reflexión.

Y luego, después de trabajar en ti mismo, llega la familia a la cena y nunca faltan los comentarios de mal gusto, “para cuándo el novio, sobrina” “como que subiste de peso, no” y todos esos parientes que caen mal nada más de verlos. De verdad espero que cada uno de ustedes no tenga que pasar por esa persona tóxica en su propia casa porque es un martirio, creo que es suficiente la propia batalla que tienes contigo mismo como para que las demás personas saquen su lado más víbora con sus comentarios poco asertivos; y sé que es difícil ignorarlos, pero mejor no les prestes atención.

Una recomendación que quiero hacerles es que se cuiden, cuiden su paz mental, no permitan que nada ni nadie les quite su luz interna.

Superstición

Y con la llegada de un nuevo año, comienzan a relucir los míticos rituales de año nuevo, si es para conseguir pareja, más dinero, salud, amor propio y bueno, un sinfín de acciones como darle la vuelta a la manzana de tu casa con una maleta para los viajes, las velas de color, e incluso, la suerte dependerá hasta el color de ropa que usarás, bueno, eso ya cada quien, hay personas que confían en esos rituales y para otras les parece algo absurdo. Sin embargo, siempre habrá diferentes maneras de recibir el año.

¿Ustedes hacen estos rituales? O cuéntame cuáles aplican que no mencioné.

Ahora bien, ya que terminó el año, ¿cómo lo van a comenzar? O cuáles son las experiencias con las que se quedan o las que cambiarían, yo definitivamente cambié algunas y mejoré otras, así que espero que a como muchos, el 2023 sea nuestro año; bendiciones y toda la buena vibra.





