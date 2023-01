Vanguardia en Libertad | 71MU-R'Bonney Gabriel

Ansiosos porque se celebrará el concurso edición 71 de Miss Universo en Nueva Orleans y después de que cada quien apostara por su favorita, señoras y señores Miss USA se logró coronar como la mujer más hermosa del universo.

Más de 80 concursantes pertenecientes a todo el mundo se dieron cita en el majestuoso Centro de Convenciones Ernest N. Morial, en Louisiana, Estados Unidos; uno de los recintos más importantes de todo el país, y no se esperaba menos para la sede de un evento tan relevante como lo es este certamen.

En fin, desde que comenzó la competencia me mantuve al frente de la pantalla, deleitándome de tanta belleza, porte, personalidad e inteligencia, todas demostrando ser dignas representantes de cada lugar del mundo; calidad de personajes tanto en el escenario como en la parte de los jurados, comenzando con Miss Universo 2010, la poderosa Ximena Navarrete, pero al ser presentada, la producción tuvo un error y se equivocaron de nombre tras agregar su identidad como Olivia Quido, otro jurado que estaba presente, situación que causó revuelo en redes sociales con sus burlas y chistes, pero al final de todo es una transmisión en vivo y aunque haya mucha producción de por medio, nadie está exento de que ocurran errores.

La presentación definitivamente es mi parte favorita, es la primera vista que tenemos de cada candidata, y define mucho cómo se desarrollará el concurso, e incluso, hay algunos que con solo ver esa parte del certamen ya se casan con una candidata apostando por llegar al Top 5.

Ahora bien, todo el mundo y no me dejarán mentir, nos sorprendimos de una manera tan negativa cuando no escuchamos a México pasar a la siguiente etapa, creo que Irma tenía todo lo que se necesita para haber pasado, siquiera al top 16 porque iba muy bien preparada, sin embargo, no sabe qué fue lo que pasó con la entrevista con el jurado, porque es un factor muy importante, es clave decisiva para saber quién pasa y quién no, además del proyecto personal, y no podemos dejar de lado la concentración, aspecto que cambió notablemente con la compra de la franquicia.

Por su parte, Venezuela; más de uno se quedó con las ganas de verle la corona a Amanda porque desde el principio fue de las favoritas, y no solo por su encanto o físico, sino por la manera que tiene de expresarse y en la convicción de sus palabras, además, la luz que irradia.

Pero bueno, vámonos de nuevo con la ganadora, R'Bonney Gabriel, quien es originaria de San Antonio, Texas, teniendo raíces estadounidenses por su madre, y también raíces de Filipina por su padre. Las críticas se hicieron presentes por haber ganado la corona cuando había otras candidatas con "más aptitudes", hablando de que había "mano negra" y es que no es sorpresa porque lamentablemente estamos acostumbrados a que ocurra y más en estos concursos, pero, creo que cada concursante tiene las mejores aptitudes para estar parada en ese escenario, nadie es más que nadie, cada quien tiene su propia personalidad y enfoque, es por eso que Miss Universo es más que un concurso, es una diversificación de puntos de vista, todos muy diferentes, pero concuerdan con un mismo objetivo.

Pero, si a mí preguntan quién era mi favorita, tenía varias, entre ellas, Puerto Rico, República Dominicana, Sudáfrica, India por su parte, me sorprendió mucho, pero la que definitivamente me cautivó fue Trinidad y Tobago, desde que salía al escenario se notaba su presencia, era la que más resaltaba de todas y me hubiera gustado que le dieran crédito por eso, pero, en fin.

Lo único que resta es esperar al próximo año para volvernos a emocionar con el concurso; y así como pasó a muchos, me sorprendió y me decepcionó, ni hablar, es parte dé.

¿Ustedes vieron el concurso, qué les pareció?





Contacto: