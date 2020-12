Vacunas: la Luz al final del túnel

“El progreso en las vacunas nos anima a todos y ahora podemos empezar a ver la luz al final del túnel. Sin embargo, a la OMS le preocupa que haya una percepción cada vez mayor de que la pandemia ha terminado. Lo cierto es que en la actualidad muchos lugares están siendo testigos de una transmisión muy alta del virus, lo que está ejerciendo una enorme presión sobre los hospitales, las unidades de cuidados intensivos y el personal sanitario. Algunos países de Europa han logrado reducir la transmisión del virus mediante la adopción de medidas estrictas que impiden que las personas se mezclen.” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud).

La Organización Mundial para la Salud (OMS), ha insistido en la importancia de realizar pruebas, pero realizar pruebas genera altos costos y escasez de las mismas. Existen diversas opciones para el diagnóstico pero son de difícil acceso para comunidades vulnerables representado retos económicos y humanos para su implementación. Para resolver este problema, Daniel B. Larremore y un grupo de investigadores proponen el uso de pruebas olfativas. Con fundamento en que la disfunción olfativa es un síntoma identificado en el 76-83% de las infecciones por SARS-CoV-2, se propuso utilizarlo para desarrollar un método de diagnóstico. El modelo utilizado podría ser una opción de diagnóstico fácil y barato que puede ser eficaz para reducir la propagación comunitaria del SARS-CoV-2. Dicha prueba se podría hacer en casa por uno mismo, lo cual permitiría que comunidades alejadas de los centros de salud puedan llevar a cabo un monitoreo periódico (cada tres días) a bajo costo. También sería adecuada su implementación en eventos masivos o para quienes pretenden viajar.

Vivimos una ola elevada de contagios en todo México, la época decembrina complica la situación, estamos cansados y no es fácil mantener la guardia. Muchas personas se cuidan mucho y realizan sus actividades normales sin contagiarse sin embargo, en un estudio realizado en Hunan, China, se descubrió que los encuentros entre miembros del mismo hogar tenían más probabilidades de propagar el coronavirus. El estudio fue realizado por Kaiyuan Sun y colegas de los Institutos Nacionales de Salud en Bethesda, y Maryland, Hongjie Yu de la Universidad Fudan en Shanghai, China. Se analizaron datos de 1178 personas infectadas con SARS-CoV-2 en Hunan y más de 15000 contactos cercanos de las personas que resultaron infectadas. Por extraño que parezca, el menor riesgo de transmisión fue entre los contactos sociales y encuentros comunitarios (como los del transporte público), pero se observó que cada día de contacto aumenta el riesgo de transmisión en un 10% (Lo que demuestra que muchas personas se cuidan al salir de casa). Es muy probable que de no mantener las medidas sanitarias los contagios aumenten y tengamos un difícil 2021 aún con el anuncio de la vacuna, no podemos bajar la guardia y debemos reforzar las posiciones para aguantar un largo periodo, el camino es largo y esto aún no termina.

Los resultados mostraron que los contactos entre personas que viven juntas presentan alto riesgo de transmisión, seguidos de los contactos realizados con los miembros de una familia extensa. Lo anterior indica que tristemente debemos de cuidarnos de nuestros contactos más cercanos y queridos, es normal bajar la guardia completamente con las personas que amamos y queremos (en las que más confiamos). A esto debemos sumar que otros estudios sugieren que los más jóvenes son lo que contagian en las familias. El análisis sugiere que la transmisión social y comunitaria disminuyó durante el periodo de cuarentena y contención y que aumentan el riesgo de propagación viral en los hogares, cuyos miembros pasaron más tiempo de lo normal en casa juntos y con algún familiar contagiado.

La primera vacuna en llegar a México será la de Pfizer y México adquirió 34.4 millones de dosis, y se espera recibir 250 mil dosis este mes. De las opciones de vacunas disponibles, la de Pfizer es la más compleja, ya que requiere ultracongelación. La semana pasada las autoridades de la Secretaría de Salud informaron que la vacuna contra el Covid-19 será distribuida en México en cinco etapas, que se prolongarán hasta junio de 2021 y marzo de 2022. La primera etapa de vacunación, será en este mes de diciembre al personal de salud que trabaja en la primera línea contra el Covid-19. Los primeros lugares en aplicarse serán la Ciudad de México y Coahuila. La segunda etapa será de febrero a abril de 2021 para el personal de salud restante y personas de más de 60 años. La tercera etapa será de abril a mayo de 2021 para las personas de 50 a 59 años. En la cuarta etapa se distribuirá la vacuna de mayo a junio de 2021 a personas de 40 a 49 años. Finalmente en la última etapa se vacunará al resto de la población de junio de 2021 a marzo de 2022.

Aún quedan dudas respecto a la vacunación, las personas que ya estuvieron infectadas pueden ser vacunadas aunque no la requieren con la misma urgencia que las personas no infectadas, pues se especula que los anticuerpos persisten durante al menos 5 meses. No está claro si la infección por SARS-CoV-2 en humanos protege de una reinfección y, de ser así por cuánto tiempo lo hace. Es por ello que el esquema de vacunación contempla una dosis de refuerzo de 21 a 28 días después de la primera dosis, por lo que la protección que ofrecen las vacunas tardaría aproximadamente un mes en desarrollarse. Es importante mencionar para que se logre la inmunidad de rebaño, se requiere de 60 a 80 % de personas vacunadas para poder parar la transmisión.

Al parecer la vacuna es segura y los efectos secundarios de las vacunas ocurren dentro de las primeras semanas o meses después de recibir una vacuna. Los datos recopilados en los ensayos clínicos indican que los efectos secundarios de las vacunas incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor en el brazo, enrojecimiento en el lugar de la inyección y sensación de agotamiento. Por ahora la vacuna no podrá administrarse a niños y mujeres embarazadas. Aún no es claro si las vacunas son efectivas para reducir o detener la transmisión, pero sí lo son disminuyendo los síntomas graves, lo cual evitará el colapso de los centros hospitalarios.

Necesitaremos usar cubrebocas, mantener distanciamiento social, lavarnos las manos y seguir las medidas sanitarias por un largo rato.

“Como se vio anteriormente, a medida que se levanten estas medidas, es importante que las personas sigan las medidas nacionales y locales para garantizar que los casos no se recuperen. Incluso mientras se implementan las vacunas, las personas deberán seguir adhiriéndose a las medidas de salud pública para que todos estén protegidos.

Sabemos que ha sido un año difícil y la gente está cansada, pero en los hospitales que están funcionando al máximo o por encima de su capacidad; es lo más difícil que puede ser.” (Tedros Adhanom - Director general de la Organización Mundial de la Salud).