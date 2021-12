¿Una renuncia convenenciera?

El pasado viernes, la regidora del PRI, Rocío Georgina Quintana Pucheta, decidió renunciar a su partido y por el momento quedarse como edil independiente, en la espera de por dónde se viene lo bueno.

Ese día, trascendió en los medios de comunicación que la regidora dirigió una carta a la presidenta municipal de este organismo político Ana Bertha Bonel Colio, donde expresa que a pesar de ser militante del PRI, ya no desea continuar en la fracción parlamentaria del PRI en el Cabildo municipal.

Fue una carta sencilla, palabras más, palabras menos.

Ese mismo día, la regidora Quintana Pucheta también le dirigió una carta al presidente municipal Luis Guillermo Benítez Torres donde también le comunica que renunció a su partido:

“…he decidido ejercer mi regiduría en una manifestación política independiente en función de la pluralidad y respeto que requiere formar parte del máximo órgano de gobierno del municipio…”.

Asimismo, le pide que le sea reconocido su derecho a formar parte de la Comisión de Concertación Política, donde están presentes todos los regidores de todos los partidos representados en el Cabildo.

Ese mismo viernes, la regidora, junto con otros compañeros, asistió a una reunión con el secretario del Ayuntamiento Edgar González Zatarain… a los minutos también entró su asesor y hermano Guillermo Quintana Pucheta.

Resulta extraño que la regidora haya renunciado al PRI y no se haya sumado al Partido Sinaloense (PAS), donde milita su hermano Guillermo desde hace unos meses y haya preferido quedarse de Independiente ¿Para irse convenencieramente por donde se muevan las aguas dentro del Cabildo municipal? Algunos compañeros regidores se mostraron sorprendidos y también parecieran confirmar que el hermano de la regidora pudo ya haber negociado con el químico Luis Guillermo Benítez Torres tener ya la mayoría absoluta que le permita navegar los tres años de su administración sin ningún contratiempo ni sobresalto a la hora de las votaciones dentro del Cabildo municipal, tal como lo hizo en la anterior administración que también encabezó, donde se le sumaron los regidores del PRI, que parecían más de Morena que de este partido, y una regidora del PAN que renunció y se volvió al modo del alcalde. Hoy es ya funcionaria municipal como directora del Archivo Municipal.

Atrás quedó el bloque opositor que había prometido conducirse con honestidad y rectitud conforme a los mismos reglamentos municipales y del Estado. En por lo menos dos ediles está la amenaza de un posible desafuero, en otra regidora, su papá como empresario que es, negoció muy bien con la administración municipal el voto de Movimiento Ciudadano.

Pero en el caso de la regidora “independiente”, ¿qué puede o podría estar negociando? ¿Algunos puestos dentro de la administración o que le retiren algunas denuncias a su tío? Eso pronto lo sabremos, ya que la regidora tiene un hermano muy negociador.

Un congreso sin contrapesos

El mensaje de Alejandro Moreno, Presidente del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), durante su XXIII Asamblea Nacional que se llevó a cabo el pasado sábado, dista mucho de la realidad sinaloense.

“Alito” aseguró que el PRI es la primera línea de defensa para detener el "desastre nacional”, pero cómo lo va a detener si sus miembros andan desesperados por conseguir chamba en los gobiernos de Morena, o han agachado la cerviz por un puñado de lentejas.

El dirigente priista dijo que en estos tiempos, los más difíciles en la nación, en el priismo nacional, “estamos fortaleciendo la unidad, un partido unido y vigente, en pie de lucha y desafiando al poder, para decir que el PRI va por México, que el PRI va por la República y que el PRI va por la Presidencia de la República, y que vamos a trabajar para ganar en el 2024”.

Puntualizó que la Revolución es el fundamento, la Constitución el proyecto y el partido el instrumento, que se convierte en el contrapeso institucional a través del cual el pueblo de México se alza todo el tiempo y en todo lugar en una gran resistencia al autoritarismo.

Para un discurso en tiempos difíciles está bien, pero la realidad dice otra cosa, por ejemplo, en Sinaloa, dónde están los contrapesos, tan sólo en el Congreso, no se ven, sólo basta un botón de muestra, en días pasados el presidente de la Junta de Coordinación Política Feliciano Castro muy ufano, sin ningún empacho, sabiendo que no sólo Morena y sus aliados, los tiene bajo su control, sino a los mismos priistas, dijo que es un hecho la aprobación del presupuesto este 16 de diciembre.

Sólo le faltó decir que sacará el presupuesto por unanimidad, sin cambiarle una coma a la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos del Estado de Sinaloa 2022, sólo reafirmo que al interior del Congreso local existe un ambiente de armonía entre las y los diputados de las diferentes fuerzas políticas, quienes demuestran una total disposición para dialogar con el objetivo de llegar a los acuerdos que le interesan y benefician a la sociedad.

Casi apostamos que el día que se suba al Pleno el mencionado presupuesto, no habrá posicionamientos en contra, al contrario, parece que escuchamos a los legisladores del PRI hacer suya la frase del diputado morenista “es un presupuesto con carácter social” y que le ha querido vender la idea a los sinaloenses.

Ya n serán los años de rebatinga cuando los diputados sesionaban y que grupos inconformes se apersonaban en el recinto parlamentario para lograr el mayor apoyo del presupuesto que se discutía, ahora, esos discursos se plancharon y se guardaron en el diván de los recuerdos.

Tengan por seguro que el PRI ni siquiera se tomará la molestia de lavarse la cara, porque entre más sucia esté, menos se les ve, por ejemplo Gloria Himelda Félix cómo puede hablar en contra, si tiene metido todo el cuerpo en Morena, o el coordinador Ricardo Madrid Pérez, un junior que sólo obedece ordenes de papá para que no lo vayan a correr del presupuesto de Rocha Moya, además hay que cuidar la chamba del hermano.

El diputado Sergio Mario Arredondo, es otro priista que no puede protestar porque su suegro, el ex gobernador Jesús Aguilar Padilla, es amigo y ex jefe del actual gobernador y a los amigos se les apoya, el resto hacen lo que estos tres les digan, son los “chichos” de la película.

Del PAN, ni que decir, al diputado Adolfo Beltrán, le tienen bien tomada la medida, con él, no hay problema, la diputada Giovanna Morachis Paperini hará lo que le diga su coordinador.

así que el 16 de diciembre, cuando inician las posadas, muy horondos saldrán a gritar: “habemus presupuesto”.